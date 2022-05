Die 75. Filmfestspiele von Cannes gingen am Samstag zu Ende. Noch bevor der Hauptpreis vergeben wurde, gab es auch für Österreich einen Teil-Erfolg: Die luxemburgische Schauspielerin Vicky Krieps erhielt in der Arthouse-Kategorie „Un certain regards“ einen Darstellerpreis. Krieps spielt Kaiserin Elisabeth im Film „Corsage“ der österreichischen Filmemacherin Marie Kreutzer. Den großen Preis dieser Sektion erhielt der Film „The Worst Ones“ von Lise Akoka und Romane Gueret.

Im Wettbewerb ritterten 21 Filme um die begehrten Palmen, darunter die Goldene Palme für den besten Film. Es gab keine klaren Favoriten in diesem Jahr. Der „Preis der Jury“ ging gleich an zwei Filme: An „Le Otte Montagne“ der Filmemacher Felix van Groeningen und Charlotte Vandermeersch sowie „EO“ von Jerzy Skolomowski – ein magischer Film, in dem die Welt durch die Augen eines Esels präsentiert wird. Den Preis für die beste Schauspielerin konnte Zar Amir Ebrahimi für ihre Leistungen im Film „Holy Spider“ des iranischen Filmemachers Ali Abbasi gewinnen. Als bester Schauspieler wurde der Südkoreaner Song Kang Ho in „Broker“ von Kore-Eda Hirokazu ausgezeichnet. Tarik Saleh erhielt den Preis für das beste Drehbuch („Boy from Heaven“).





Eine goldene Ehren-Palme erhielten schon zuvor die beiden Schauspieler Tom Cruise ("Top Gun: Maverick") und Forest Whitaker ("Der letzte König von Schottland").