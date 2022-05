Die Pandemie hat speziell den Theaterbetrieb gelähmt und Ihnen nicht nur im übertragenen Sinn lange die Bühne entzogen. Ist das Buch ein Produkt von Corona, oder hätten Sie es in jedem Fall geschrieben?

Martin Kušej: Nein, Überlegungen und Gespräche zu so einem Buchprojekt gab es schon vor der Pandemie. Das ist dann eher zufällig zusammengefallen. Mir hat das Schreiben und das Immer-wieder-neu-Schreiben viel Spaß und Entspannung gebracht. Es war eine komplexe Zeit, während der ich verschiedene emotionale Phasen durchlebte, die dann immer auch schriftstellerisch verarbeitet werden mussten.



Täuscht der Eindruck, oder empfinden Sie, bei aller Liebe zur Provokation, Buhrufe nach einer neuen Inszenierung nicht mehr so prickelnd wie früher?

Dieses Buhen fand ich schon immer deplatziert. Ich habe überhaupt kein Problem mit Kritik oder Missfallen, habe Wortgefechte und Saalschlachten, stummes Entsetzen und Morddrohungen über mich ergehen lassen ... Aber diese unzivilisierten Urlaute erinnern mich dann doch eher an die Tierwelt. Ich gehe übrigens wegen solcher dumpfer Pöbeleien auch ungern zu Fußballspielen, verstehe aber, dass manche Menschen im Schutz der Masse ihren niederen Instinkten nachgeben möchten.



Als Motivation des Buches führen Sie an, dass man irgendwann an den Punkt kommt, an dem man nicht mehr missverstanden werden will. Was genau war denn dieser Punkt? Die Morddrohungen von Beethoven-Freunden nach „Fidelio“ oder erst die Empörung über Ihre „Tosca“-Interpretation im Jänner?

Ich glaube nicht, dass ich diesen Teil des Publikums jemals umstimmen werde können – und rechne dementsprechend mit ähnlichen Reaktionen auf mein Buch. Aber aus vielen Gesprächen und Begegnungen mit interessierten oder auch irritierten Menschen weiß ich, dass man mit Kommunikation und Information viel bewirken und verbessern kann. Diese Intention verfolgen die persönlichen Geschichten, die Berichte vom Entstehungsprozess diverser Inszenierungen und Überlegungen zu gesellschaftspolitischen Fragen.



Sie galten lange als Zertrümmerer. Nerven solche Zuschreibungen?

Diesen Beurteilungen liegen viele Missverständnisse und Unkenntnis zugrunde. „Zertrümmerer“: Wie blöd das schon klingt! Was soll das sein? Eine Maschine, die Materialien in Trümmer legt? Menschen haben Angst. Angst davor, dass ihre Welt anders sein könnte, als sie meinen, als sie sie wahrnehmen. Und aus dieser Angst heraus begegnen sie jeder Veränderung, jeder Überraschung, jeder unerwarteten Wendung mit Begriffen der Ablehnung. Natürlich ist die Welt immer anders, als wir meinen – und man könnte das auch als schön und vital wahrnehmen. Das versucht Kunst seit jeher und ich auch. Sensibel und furchtlos sein, das ist meine Devise, aber doch nicht „Zertrümmerer“.



In zehn Kapiteln geben Sie auch Einblick in Ihre Arbeit an exemplarischen Inszenierungen. Im Kopftheater lassen sich da etliche magische Momente abrufen. Haben Sie dafür eigentlich einen Bauplan, oder ist das mitwachsender Bestandteil des Live-Erlebnisses Theater?

Mein entscheidender Ausgangspunkt war und ist immer: bloß keine Langeweile. Und – wie schon erwähnt – Überraschung, Überwältigung, Irritation. Das gelingt einmal weniger, aber öfter doch mehr, würde ich meinen. Ohne magische Bilder und Momente könnte Theater nicht überleben. Insofern ist das schon ein Bauplan. Danach suche ich von Anfang an.



Wie entstand der Titel? „Hinter mir weiß“ , da könnte einem auch Lady Macbeth einfallen, deren „Herz so weiß“ ihre Gewissensbisse nicht mindern konnte. Sie schildern diesen Zustand von Weiß als Moment, der weder Vergangenheit noch Zukunft kennt. Ist das angenehm? Oder will man da eher schnell weg?

Die Entstehung des Titels kann man auf der letzten Seite des Buches nachlesen. Es ist aber ein Zustand, der mich tendenziell mein Leben lang begleitet und den ich nun endlich ausformulieren wollte.



Erste Rückmeldungen sagten Ihnen, das Buch wäre toll. Haben Sie ein Zielpublikum?

Wir wollten ein Buch produzieren, das nicht nur für ein speziell gebildetes Publikum funktioniert, das wäre zu viel Randgruppenprogramm gewesen. Nein, das Buch soll möglichst viele Menschen ansprechen, die Interesse am Theater und auch an meiner Person haben. Ich denke, diese Symbiose hat schon auf der Bühne sehr viel Gutes und Kreatives hervorgebracht und sollte auch in Buchform seine Fans finden.



Die Party zum 60er im Vorjahr fiel ins Wasser. Das Buch wird anlässlich Ihres Geburtstages erscheinen. Kein Regietrick, oder?

Meinen letzten Geburtstag habe ich allen Widrigkeiten zum Trotz sehr schön verbracht, da erinnere ich mich gut daran. Und jetzt: Eine 61 zum Geburtstag ist nicht wirklich ein Grund zum Feiern. Ich bin froh, dass ich dieses Mal schon vorher, zum Erscheinen meines Buches, eine sehr coole Party geben konnte.

Martin Kušej. Hinter mir weiß. Edition a, 192 Seiten, 24 Euro © Edition a

Buchkritik

Buh. Das ist sein erstes Wort. Und mit „Provokation“ ist das erste von zehn Kapiteln überschrieben. Martin Kušej , seit Beginn seiner Karriere für seine polarisierenden Regiearbeiten so bekannt wie berüchtigt, nimmt erstmals schriftlich mit in seine Welt.



Der Band wiegt mit 200 Gramm gerade einmal so viel wie ein Steak, stellt sich aber als gewichtiges Stück Selbstbefragung heraus, in das man sich mit Vergnügen verbeißen kann. Vom „Don Giovanni“ mit der jungen Anna Netrebko bei den Salzburger Festspielen über die existenzielle Erfahrung mit Sarah Kanes „Gesäubert“ bis zu Kleists „Hermannsschlacht“, die er gegen die noch immer verwurzelte nationale Ideologie positionierte: In jedem Kapitel lässt Kušej anhand exemplarischer Inszenierungen teilhaben an seinen komplexen Überlegungen, was das Erlebnis Theater ausmacht. Ein Déjà-vu für jene, die es live erlebt haben.



Zudem erfährt man, was Kušej s erster Theaterskandal, was sein schlimmstes Bewerbungsgespräch und die wohl beste Szene war, die er inszeniert hat. Es gibt wohldosierte private Einblicke und philosophische Einschübe, etwa auch zum Titel „Hinter mir weiß“. Der Theatermann behauptet, nur an das Leben im Moment zu glauben. Glücklicherweise hinterlässt auch ein solches Leben Spuren.