Herr Gauchet, Marine Le Pen oder Emmanuel Macron: Wer wird Frankreich in den nächsten fünf Jahren regieren?

MARCEL GAUCHET: Noch vor anderthalb Monaten hätte ich anders geantwortet. Aber der Krieg in der Ukraine hat das Klima verändert. Nicht dass mit einem anderen Ergebnis zu rechnen ist. Ich bin stets davon ausgegangen, dass Emmanuel Macron bestätigt wird. Seine zwei Hauptkonkurrenten Marine Le Pen und Eric Zemmour sind ihm nie wirklich gefährlich geworden und haben sich durch ihre Nähe zu Putin diskreditiert. Le Pen hat aber geschickter agiert, was ihr zum Vorteil gereicht hat. Der Krieg hat Macrons Legitimität gestärkt. Er hat die Mischung aus Entschlossenheit und Umsicht an den Tag gelegt, die die Franzosen an Präsidenten schätzen. Das ändert nichts daran, dass die Wahl in einer Atmosphäre der Stimmenthaltung und allgemeinen Entmutigung stattfinden wird.

Ist es das, was Sie als das „Malheur français“, das französische Übel, bezeichnen?

Die Franzosen sind von einer Geschichte geprägt, in der Frankreich stets eine vorrangige Rolle spielte. Nicht militärisch. Das ist mit Waterloo 1815 vorbei, obwohl der Erste Weltkrieg die Idee einer Großmacht mit einem Kolonialreich noch einmal wiederbelebt hat. Doch Frankreich hat sich seit dem 18. Jahrhundert als Land der zivilisatorischen, kulturellen, politischen und intellektuellen, der wissenschaftlichen und sogar der industriellen Avantgarde erlebt. Davon ist nichts mehr übrig.

Ist dem wirklich so?

Ich gebe Ihnen ein triviales Beispiel: Mit der Nouvelle Vague verkörperte Frankreich in den 1960er Jahren die filmische Avantgarde. Heute ist das französische Kino keine Referenzgröße mehr. Es ist ein banales Kino. Man mag Jean-Luc Godard lieben oder nicht, aber es gibt gegenwärtig keinen französischen Regisseur, der ihm das Wasser reichen kann. Das französische Übel ist das Gefühl, in allen Bereichen den schöpferischen Elan verloren zu haben, ohne zu wissen, warum, und dafür Abhilfe zu haben.

Sie meinen einen tiefen Verlustschmerz, ähnlich wie ihn Rumpfösterreich 1918 erlebte?

Schlimmer noch! Österreich war aufgrund seiner militärischen Niederlage ein gebrochenes Land. In Frankreich war es anders. Seine Misere ist selbst verschuldet. Das drückt noch viel mehr auf die Moral der Leute.

Welche inneren Brüche durchziehen das Land?

Ich unterscheide zwischen Brüchen und Verfall. So lebten die Franzosen bis vor Kurzem mit der Vorstellung, eines der besten Gesundheitssysteme der Welt zu haben. Corona hat jedoch offenbart, dass es schlechter als das vieler unserer Nachbarn ist. Es handelt sich hiebei um einen schleichenden Niedergang. Ein Bruch dagegen war das von Général de Gaulle herbeigeführte Ende des französischen Kolonialreichs. Er verschleierte den objektiven Abstieg Frankreichs, indem er die Franzosen mit einer eigenen Atomstreitmacht und einer Politik der Unabhängigkeit gegenüber den USA und der Sowjetunion glauben machte, eine Weltmacht zu sein. Doch mit François Mitterand ändert sich dann alles.

Was ändert sich?

Mitterrand kommt 1981 mit dem Versprechen an die Macht, Frankreich gegen die einsetzende Globalisierung in ein sozialistisches Land zu verwandeln. Als er merkt, dass das nicht funktioniert, hat er einen Genieblitz. Er ändert still den Kurs und erklärt den Franzosen, dass man den Sozialismus auf europäischer Ebene verwirklichen werde. Aber er lügt sie glatt an. Europa ist für ihn nur das Mittel, um Frankreich an die Globalisierung anzupassen. Es soll erledigen, was er verweigert. Und die Franzosen schlucken diese fette Lüge. Europa ist damals sehr beliebt in Frankreich. Seither durchleben sie eine Geschichte, die sie nicht verstehen. Sie verstehen nicht, wie ihnen geschieht, weil man ihnen nie gesagt hat, was geschehen wird.

Was ist geschehen?

Die Entindustrialisierung hatte verheerende Folgen für die einfachen Schichten. Sie hat eine bis in die 1970er Jahre starke und eigenwillige Arbeiterklasse aufgelöst, deren Charakteristikum ihr Berufsstolz war. Man hat die Welt ausgetauscht, doch die nötigen Adaptierungsarbeiten an das neue globale Umfeld wurden von den führenden Kreisen miserabel umgesetzt. Das sind hohe Funktionäre, die von der Wirtschaft in einer globalisierten Welt keine Ahnung haben. Die Folge war ein Niedergang auf allen Ebenen. Frankreich ist ein Land, das die Globalisierung erlitten, sie aber nie wirklich angenommen hat.

Warum ist das immer noch so?

Weil die führenden Kreise die gleichen sind. Ich nenne es den Mitterrandochiraquisme. Die denken alle gleich. Im privaten Gespräch geben alle zu, dass sie von Mitterrand reingelegt wurden und auch von seinem Nachfolger Jacques Chirac, der nach dem erfolglosen Versuch, auf Thatcher zu machen, zur Einsicht gelangte, Mitterrand habe recht gehabt, und beschlossen hat, nichts anzurühren. Die Linke und Rechte sind nicht identisch. Aber es ist dieselbe Politik. Deshalb sind die Protestbewegungen so stark. Es ist verrückt. Man hat das Gefühl, dass das Land sich in den Köpfen seiner Eliten seit den Achtzigern nicht verändert hat. Diese geistige Trägheit ist erschreckend. Man macht weiter wie immer, zum Teil tut das sogar Macron.

Was werfen Sie ihm vor?

Ich werfe ihm nichts vor. Macron hat politische Intuition. Er hat begriffen, dass das System sich abwechselnder linker und rechter Regierungen am Ende ist. Er hat versprochen, wieder Dynamik ins System zu bringen. Einer der Gründe, warum er 2017 gewählt wurde, war die von ihm aufgespannte Perspektive, Europa neu zu gründen. Die Franzosen sind enttäuscht von Europa. Aber sie sind keine Engländer. Sie wollen die EU nicht verlassen. Nur sollte man für eine Neugründung auch die anderen Europäer um ihre Meinung fragen. Macron hat viele Ursachen für die Niedergeschlagenheit der Franzosen erkannt. Aber er hat in wesentlichen Dingen nichts ausrichten können. Er ist der Kandidat des Status quo, der Resignation. Das ist für viele besser als nichts.

Hat sich das französische Übel mit ihm verschlimmert?

Nicht wenige Franzosen haben gedacht, dass Macron, weil er geistig sehr frei und offen ist, das Land wieder auf den richtigen Pfad bringen könne. Das ist ihm nicht gelungen. Deshalb meine ich, dass Macron gescheitert ist.

Gibt es Abhilfe?

Frankreich hat diese ganz besondere Eigenheit, dass, wann immer es in seiner Geschichte am Tiefpunkt angelangte, man die Ärmel aufkrempelte und die richtigen Leute zur Stelle waren. Général de Gaulle 1958 ist genau so ein Fall: Das Land war in einem völlig diskreditierten politischen System gefangen, unfähig, den Algerienkrieg zu lösen. Und dann kommt dieser alte Soldat aus einer anderen Epoche und bringt die Dinge wieder mehr oder weniger ins Lot. Wir sind heute in einer nicht unähnlichen Situation.

Nur dass das Frankreich von heute viel zersplitterter ist.

Tatsächlich ist die Migration eines der größten Probleme Frankreichs, das niemand ernsthaft anzugehen wagt. Ich weiß nicht, warum. Unter den Migranten gibt es enorm viele Analphabeten. Mich überrascht, wie schnell sie trotzdem die politische französische Kultur verinnerlichen. Auch wenn die Schule den Kindern nicht mehr viel beibringt, schafft sich doch eines: Sie lehrt sie, dass sie Franzosen sind und im Namen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit das Recht auf Protest haben. Was von der französischen Kultur übrig bleibt, ist nicht mehr die große Kultur. Es ist diese mit zahlreichen Mängeln intakte, politische Basiskultur. Ich sehe keinen Grund, warum man die neuen Bevölkerungsgruppen nicht integrieren können sollte. Ich kenne viele Zuwanderer, die gute Franzosen sind, bessere als ich. Keines der Probleme, von denen ich spreche, ist unüberwindbar. Man muss aber hart daran arbeiten, auch an den Mentalitäten. Aber die Franzosen sind dazu imstande. Sie haben es auch in der Vergangenheit geschafft.