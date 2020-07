Facebook

Der Komponist verstarb an den Folgen eines Sturzes im Alter von 91 Jahren © enniomorricone.org/KK

e - c - dis - e: Nur vier Töne, aber ein unauslöschliches Leitmotiv für einen legendären Film, für das Genre Western, für das Kino schlechthin. In „Spiel mir das Lied vom Tod“ bläst ein rätselhafter Fremder mit tiefgezogenem Cowboyhut (Charles Bronson) nicht nur klagend, anklagend die Mundharmonika, er heißt sogar so.



Der 1968 gedrehte Streifen war nach „Für eine Handvoll Dollar“ (1964) und „Zwei glorreiche Halunken“ (1966) der dritte und größte von vielen Würfen zweier kongenialer Schulfreunde: hier Sergio Leone, dort Ennio Morricone. Darin ließ der Komponist mit seiner Nackenhaar sträubenden Melodie wissen, dass gleich Blei um die Ohren fliegt. Man hört den Klang und sieht das Bild: High Noon. Ein perfekter Code.



Aus seinen Kompositionen wurde aber rasch mehr als „die Fleischsauce zu den Spaghetti-Western“, wie das US-Magazin „The New Yorker“ Morricones Filmmusiken einmal liebevoll respektlos nannte. Pasolini, Bertolucci, DePalma, Polanski, Eastwood, Tornatore und zig andere große Regisseure bauten auf den König der Soundtracks, der sein Zepter stets eigenwillig schwang und sich immer wieder neu erfand: „Wenn man sich durch die Filme blättert, an denen ich gearbeitet habe, sieht man, dass ich ein Spezialist für Western, Liebesfilme, Politfilme, Actionfilme, Horrorfilme und so weiter war. Mit anderen Worten: Ich bin gar kein Spezialist, weil ich alles gemacht habe. Ich bin ein Musikspezialist.“