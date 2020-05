Philosoph Peter Strasser: „Ich bin der kleine Sisyphos der großen Worte“

Wie wird man Philosoph? Und warum vermag die Erinnerung an ein Gänseblümchen etwas in dieser aus den Fugen geratenen Welt wieder in Ordnung zu bringen? Ein Gespräch mit Peter Strasser zum 70. Geburtstag.

Der Philosoph im Rosengarten: Peter Strasser wird dieser Tage siebzig © Stefan Winkler

Herr Strasser, Sie feiern in diesen Tagen Ihren 70. Geburtstag. Mit Schutzmaske. Lässt das Virus einem überhaupt Zeit und Muße zur persönlichen Rückschau, zur Bilanz?

PETER STRASSER: Also ich werde meinen Geburtstag mit meiner Familie feiern, da darf ich hoffentlich die Maske abnehmen, oder? Auch umarmen und schmusen soll wieder erlaubt sein, soviel ich weiß – und ich weiß ja immer zu wenig, weil jeden Tag neue Lockerungs- und Wiederabdichtungsmaßnahmen beschlossen werden. Grenzen auf, Grenzen zu, also was? Aber, wenn wir schon davon reden, das ist auch eine Metapher fürs Leben überhaupt.