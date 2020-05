"heute-show"Vier Verletzte: Mob prügelt in Berlin auf ZDF-Kamerateam ein

Ein Kamerateam der ZDF-Satiresendung "heute-show" ist am 1. Mai in Berlin angegriffen worden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Moderator Oliver Welke © (c) ZDF (Willi Weber)

Vier Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Sechs Angreifer wurden demnach festgenommen, die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten in der Nacht auf Samstag noch an.

Das ZDF erklärte: "Das Team, das im Auftrag des ZDF unterwegs war, war nach Dreharbeiten auf dem Weg zu seinen Fahrzeugen. Dabei erfolgte der Angriff. Weitere Details sind noch nicht bekannt." Die Polizei hatte zunächst auf Grundlage erster Erkenntnisse erklärt, es sei zu einem körperlichen Übergriff auf das siebenköpfige Team gekommen. Es sei von einer etwa 15-köpfigen Personengruppe angegriffen worden.

Die Nachricht, dass heute unser Drehteam in Berlin angegriffen wurde, erreichte uns erst nach Aufzeichnung der #heuteshow.

Unsere Gedanken sind bei den verletzten Kollegen. Wir wünschen allen eine schnelle Genesung. — ZDF heute-show (@heuteshow) May 1, 2020

Die von Oliver Welke moderierte Satire-Sendung ist für ihre bissigen Beiträge bekannt. Das angegriffene Kamerateam wollte mit dem Komiker Abdelkarim für die „heute-show“ drehen. Abdelkarim selbst blieb unverletzt.

ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler verurteilte den Angriff. Die Pressefreiheit sei ein hohes Gut. "Unsere Sorge gilt nun jedoch zuallererst den Teammitgliedern und ihrer Gesundheit", fügte er hinzu. Die am Abend ausgestrahlte "heute-show" sei bereits aufgezeichnet gewesen und gehe deshalb auf den Vorfall nicht ein. Das Team habe für die "heute-show" am 8. Mai gedreht.

Der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, Frank Überall, sagte: „Das war ein feiger und durch nichts zu rechtfertigender Überfall auf Journalisten, die ihrer Aufgabe der Berichterstattung nachgekommen sind. Ich hoffe, dass die Attacke gründlich aufgeklärt wird und die Täter juristisch zur Verantwortung gezogen werden.“ Es handle sich um einen Angriff auf die Pressefreiheit.