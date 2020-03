Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bundespräsident Alexander Van de Bellen: „Das darf ruhig auch ein bisschen Spaß machen.“ © APA/BUNDESHEER/CARINA KARLOVITS

Als Bundespräsident Alexander Van der Bellen in seiner Ansprache vergangenen Sonntag auf die coronabedingt neuen Formen des Grüßens zu sprechen kam, zeigte er eine Verbeugung vor und meinte dann mit verschmitztem Blick: „Das darf ruhig auch ein bisschen Spaß machen.“ Damit spielte das Staatsoberhaupt auf eine historisch belegte Grundtatsache unseres Zusammenlebens an: Auch in ernsten und bedrohlichen Zeiten ist Humor ein probates Mittel zur Verbesserung, zumindest Entkrampfung der Lage.