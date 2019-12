Deutscher Regisseur Harry Kupfer 84-jährig verstorben. Seine erste Arbeit im Ausland war 1973 Elektra von Richard Strauss am Opernhaus Graz.

Harry Kupfer © APA/Herbert Pfarrhofer

Der deutsche Regisseur Harry Kupfer ist 84-jährig verstorben.

Kupfer begann seine Karriere in den 1950er Jahren in der DDR. Zunächst studierte er von 1953 bis 1957 Theaterwissenschaft an der Theaterhochschule Leipzig. Danach ging er als Regieassistent ans Landestheater Halle und debütierte dort bereits 1958 mit seiner Inszenierung von Antonín Dvořáks Rusalka.

An der Grazer Oper

1971 inszenierte Kupfer erstmals an der Berliner Staatsoper: Die Frau ohne Schatten von Richard Strauss. Seine erste Arbeit im Ausland war 1973 Elektra von Richard Strauss am Opernhaus Graz.

Harry Kupfers Arbeit steht in der Tradition des realistischen Musiktheaters, wie es von Walter Felsenstein entwickelt und vor allem in seinen Inszenierungen an der Komischen Oper Berlin erlebbar wurde.