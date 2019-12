Zu den Filmfavoriten zählen unter anderem "The Irishman", "Joker" und "Once Upon a Time... in Hollywood".

Joker © AP

In Hollywood werden am heutigen Montag (ab 14.00 Uhr MEZ) die Nominierungen für die 77. Golden Globe Awards bekanntgegeben. Die Auszeichnungen des kleinen Verbands der Auslandspresse in 25 Film- und Fernsehkategorien gelten nach den Oscars als die wichtigsten amerikanischen Filmpreise. Zu den Filmfavoriten zählen unter anderem "The Irishman", "Joker" und "Once Upon a Time... in Hollywood".

Die Trophäen in Form einer goldfarbenen Weltkugel werden am 5. Jänner in Beverly Hills verliehen. Bei der Preisvergabe im vorigen Jänner wurde "Bohemian Rhapsody" über die britische Rockband Queen zum besten Filmdrama gekürt.