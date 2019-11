Peter Handke im Interview„Ich habe schon als Kind viel Hass auf mich gezogen“

Facebook

„Man will sich stellen, aber man weiß nicht, wie man das macht“: Peter Handke vor seinen Schriften zu Jugoslawien und einer Büste von Tolstoi © Stefan Winkler

In wenigen Tagen erhalten Sie in Stockholm den Literaturnobelpreis. Was wird die Auszeichnung mit Ihnen machen?

PETER HANDKE: Wie schaue ich aus? Was haben Sie denn für einen tiefen Eindruck von mir?