Michael Köhlmeier„Wir wissen nichts, nichts, nichts“

Interview. Michael Köhlmeier wird am Dienstag 70. Wir trafen den Schriftsteller daheim in Hohenems und sprachen mit ihm über die Befristetheit des Daseins, das Schreiben, Peter Handke, die menschlichen Leidenschaften, Politik und Moral.

Michael Köhlmeier im heimatlichen Hohenems © Stefan Winkler

Herr Köhlmeier, was löst der Siebziger bei Ihnen aus?

Michael KÖHLMEIER: Es ist ja nicht so, dass ich das vorher nicht gewusst hätte. Aber Geburtstage machen einen älter. Weil so viele herschauen.