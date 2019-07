Facebook

Life ist nicht mehr live, wenn es zu heiß wird auf diesem Planeten: Die Klimakrise ist das Thema der Stunde, das haben mittlerweile alle erkannt. Opus widmen dem Klimaschutz ihre neue und erste Single seit Jahren. Halfway Done ist als Appell zu verstehen. Aber auch als Kritik an der gegenwärtigen Klimapolitik.

Ewald Pfleger und Kurt Plisnier erzählen in der neuen Popcast-Episode, wie Halfway Done entstanden ist und warum ihnen das Thema heute genauso am Herzen liegt wie vor 30 Jahren. Außerdem kritisieren sie Klimawandel-Leugner wie Trump & Co. Überall zu finden und zu hören, wo es Podcasts gibt (Spotify, iTunes, Google Podcast uvm.) unter "Popcast by Kleine Zeitung" , oder unter kleinezeitung.at/wien.

Mit "Live Is Life" landen Opus 1985 einen Welthit. Seitdem hat die steirische Band insgesamt 13 Studioalben herausgebracht und weltweit Konzerte gespielt. In den letzten Jahren ist es ruhiger geworden um Herwig Rüdisser, Ewald Pfleger, Günter Grasmuck und Kurt Plisnier. 2020 kehrt der bekannte 80s-Sound der Band aber in Form einer neuen Platte zurück.