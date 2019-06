Die deutsche Autorin Katharina Schultens eröffnete um 10 Uhr das Wettlesen um den 43. Bachmann-Preis. Danach folgte die Österreicherin Sarah Wipauer. Nun ist mit Julia Jost die zweite Österreicherin des heutigen Lesetages am Wort.

Die Kärntner Autorin Julia Jost © APA/SILKE BRIEL

Die deutsche Autorin Katharina Schultens eröffnete heute um 10 Uhr das Wettlesen um den 43. Bachmann-Preis mit einem Auszug auf dem Roman "Urmünder". Für den Text bekam die Autorin viel Lob von den sieben Juroren unter Vorsitz von Hubert Winkels, die bereits beim ersten Text sehr angeregt diskutierte. Auch für Sarah Wipauer, die erste Österreicherin gab es viel Lob. Ihren Text "Raumstation Hirschstetten" kann man hier nachlesen.

Nun ist mit Silvia Tschui die erste Schweizerin am Wort. Sie ist Journalistin, hat aber laut Programm "außer Leichen zu waschen sämtliche Klischee-Jobs, die es für Autoren gibt" gemacht. Sie liest den Text "Der Wod".

Nun ist die Kärntnerin Julia Jost am Wort. Sie studierte Philosophie, Theaterregie und Bildhauerei. 2017 brachte sie Josef Winklers Roman "Roppongi" in einer eigenen Fassung auf die Bühne des Landestheaters Niederösterreich. Jost lebt in Hamburg, wo sie zum Organisationsteam der "Hallo: Festspiele" gehört.

Den Abschluss des Lesetags macht um 14.30 Uhr die Schweizerin Andrea Gerstner.

Das ergab die Auslosung bei der Eröffnung am Mittwoch im Klagenfurter ORF-Theater , bei derseine fulminante "Klagenfurter Rede" über den Zusammenhang von Wrestling, Literatur und Politik hielt.