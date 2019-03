Facebook

Martin Leutgeb

Aus neun wurden acht: Mit der zweiten Ausgabe der "Dancing Stars" hat in der Vorwoche der Promi-Schwund begonnen. Damals musste Schauspielerin Sunnyi Melles ("Ales Geld") den Ballroom verlassen. Hier können Sie die zweite Show mit den Jury-Kritiken nachlesen.

Am Freitagabend folgte ihr mit Martin Leutgeb der nächste Promi nach. Davor musste die Profi-Promi-Paare aber noch jeweils einen Tanz auf das Parkett am Küniglberg zaubern. Hier der "Dancing Stars"-Abend mit den Kritiken der Juroren, den Punkten und den Höhepunkten zum Nachlesen.

Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones: Mit einem einem Ausflug in die Welt des Kinos eröffnen die Tanzprofis die dritte Ausgabe der zwölften Staffel. "Wir sind es, die Jäger des verlorenen Satzes", beginnt Klaus Eberhartinger seine Moderation und beweist einmal mehr, dass er spontan lustiger als mit einstudierten Pointen ist.

Soso Mugiraneza

Das erste Tanzpaar am Parkett war Soso Mugiraneza und Helene Exel. Ihr Samba zu „Eso Beso“ war leidenschaftlich und locker, nicht vergleichbar mit dem Auftritt der ersten Show. Von Krankheit und Rassismus-Missverständnissen keine Spur mehr. Von der Veränderung ist auch Jurorin Karina Sarkissova "sehr, sehr positiv überrascht". Mangelhaft sei die aber die Kondition gewesen, Mugiraneza habe am Ende "die Beine hinter sich hergeschleppt." Dirk Heidemann gibt sich monothematisch positiv, ortet "eine ganz klare Steigerung". Kollege Balázs Ekker ist ganz anderer Meinung (vielleicht auch, weil zuerst ein Witzchen über seinen Akzent für Lacher sorgte): "Kollege reden Schwachsinn"

Jury: 22 Punkte

Lizz Görgl

In der Vorwoche gab es 31 Punkte, heute tanzten Lizz Görgl und Thomas Kraml einen Jive zu „Schöner fremder Mann“. Und es wurde auch diesmal eine ansehnliche Vorstellung. Das war auch Balázs Ekker zu wenig ("War das ein Jive?") und kassiert dafür Buh-Rufe aus dem Publikum. "In Ungarn tanzt man den Jive anders", erklärt sich Eberhartinger die Meinung des Juror mit der Rolle des Bösen Jurors. Nicole Hansen fand lobende Worte für die Fußstellung und den Oberkörper.

Jury: 31 Punkte

Ich vermisse die sachliche Kritik von Ekker-Netbal-Schäfer Elmayer und Burns-Hansen. Da ging es noch und tanzen. #dancingstars — Jako. (@Weilwegenjakob) 29. März 2019

Stefan Petzner

"Irgendwann geht der Knopf auf, oder nicht", weiß Stefan Petzner im Video vor dem Tanz zu berichten. Inspirierter und stilvoller als dieser Satz war dann auch der Auftritt ("„Viva la vida“) mit Tanzprofi Roswitha Wieland nicht. Nach seinem historisch schlechten Ergebnis in der Vorwoche, war diesmal der Tango nur unmerklich besser.

Die Kritik ist niederschmetternd: Dirk Heidemann: "Ich weiß gar nicht, was das für ein Tanz war. Ich bin wirklich ein positiver Mensch, aber nein, Stefan nein. Das war sehr, sehr schlecht." Katarina Sarkissova hat (ein bisschen) Mitleid: "Bitte nehmen Sie es nicht persönlich, das geht nur den Tanz an", schickt Katarina Sarkissova vobereitend voraus: "Das war eine Nullsteigerung gegenüber der letzten Woche. Das war erschreckend." Sie mutmaßt, die Menschen würden Petzner vielleicht leiden sehen wollen. "Wir haben in der Vorwoche alle gehofft, dass sie rausgewählt werden - von der Leistung her", sagt Sarkissova. "Fair sein", wirft Petzner ein wenig angeschlagen ein. Zum Abschluss spricht die Jurorin dann von einer Zeitverschwendung. Die Wucht der Kritik dürfte in der "Dancing Stars"-Geschichte einmalig sein. Ein eher kläglicher Versuch, die Flöte zu spielen (Eberhartinger: "Fahrlässiges Flöting") komplettierte einen eher demütigenden Abend für Petzner. Sarkissova sagt: "Das war kein Tanz, es gibt keine Wertung", verweigert Sarkissova schließlich die Punktevergabe. Mirjam Weichselbraun klärt die Jurorin schließlich auf, dass sie zumindest einen Punkt geben muss. Schließlich gibt sie unfreiwillig einen Punkt. Resümee: Schlechter und unterhaltsamer war "Dancing Stars" selten. Für Stefan Petzner war es allerdings kein guter Abend. Ob ihn das Publikum aus dem Tal herausholt?

Jury: 6 Punkte (so wenige Punkte bekam noch keiner der insgesamt 159 "Dancing Stars"-Kandidaten) Stefan Petzner reagiert auf Twitter: "das war nur gehate und beleidigend" © Screenshot/Twitter

@ORF @orfonline jeder, der eine Woche trainiert, verdient dafür Respekt und Anerkennung. Wenn hier jemand mit gesenktem Haupt rausgehen sollte, dann sind es einige der Juroren, nicht @stefan_petzner #dancingstars — Bianca (@urfertig) 29. März 2019

Peter Hackmair

Peter Hackmair und Julia Burghardt ließen das "Dschungelbuch" in den Ballroom und zeigten einen feinen Quickstepp ("I Wanna Be Like You“), in dem der Ex-Kicker keinen Hehl daraus machte, wie viel Freude er am Tanzen hat. Nicole Hansen und Dirk Heidemann haben dafür lobende Worte übrig. Sarkissova gab 7 Punkte und spricht von Hackmair als "bravem Lipizzaner".

Jury: 27 Punkte

Virginia Ernst

Virginia Ernst und Alexandra Scheriau tanzen mit einem langsamen Walzer die zweite Hälfte des Abends ein. Stilvoll bewegen sich die Sängerin und die Profi-Tänzerin zu einer Coverversion von „If You Don’t Know Me by Now“. Balázs Ekker ortet "eine schlechte Balance" und hatte das Gefühl, Ernst hätte sich offenbar nicht wohlgefühlt. Die Eishockeyspielerin verneint. Nicole Hansen gibt Ekker recht, lobt die Harmonie zwischen den beiden.

Jury: 21 Punkte

Martin Leuteb

Mit Hut und einem Mantel im Zebramuster (Weichselbraun: "Für den Mantel mussten keine Tier sterben - für den Bauch schon) tritt Schauspieler Martin Leutgeb aufs Parkett. "Im still Standing" mit Partnerin Manuela Stöckl wurden zum fröhlichen Jive. Zumindest macht es Spaß. Sarkissova: "Der Jive war wenig vorhanden und es ist auch nicht so gut, wenn es in die Pantomime" war". Gegenüber der Vorwoche habe es keine Steigerung gegeben. Balázs Ekker sagt, es wurde zu viel gestanden, zu viel gepost. Zudem seien alle Rückwärtsschritte außer Takt gewesen.

Jury: 19 Punkte

Schottenberg

Das Ende des Abends taucht am Horizont auf als Michael Schottenberg und Conny Kreuter den Ballsaal betreten und mit dem „Addams Family Theme“ erfüllen. Ihr Slowfox hat Schwächen. Das sehen auch die Juroren. Balázs Ekker vermisst Ausdauer und Regelmäßigkeit. Sarkissova geht beim früheren Volkstheater-Direktor immer das Herz auf: „Alles, was Sie machen, hat Charme. Heute sind Sie eine Stufe runtergegangen, aber das gehört dazu.“ Dirk Heidemann ortet eine "Super-Show".

Jury: 25 Punkte

Nicole Wesner

Trifft eine Boxerin einen Tänzer: Das letzte Paar des Abends besteht aus Nicole Wesner und Dimitar Stefanin. Sie holen ein bisschen "Song Contest"-Feeling ins Studio. Ihr Quickstepp kam zu "Satelite" von Lena Meyer-Landrut war leichtfüßig. Dafür gibt es von Balázs Ekker ein seltenes "genial". "Wo ich noch Steigerungspotenzial ist die Haltung", findet Ekker dann doch noch etwas auszusetzen.

Jury: 34 Punkte

Das Ergebnis nach dem Jury-Voting:

