Elizabeth T. Spira: Sie wusste, wie man die Leute streichelt © APA/HERBERT NEUBAUER

Ich bin launenhaft und planlos. Ich halte mich nie an das, was ich sag“, scherzte Elizabeth T. Spira in einem Interview mit der Kleinen Zeitung. Dass sie im Vorjahr nach der 22. Staffel der „Liebesg'schichten und Heiratssachen“ eigentlich aufhören wollte mit der Kuppelei und sich dann doch zu einer 23. Staffel für Sommer 2019 überreden ließ, war dennoch nicht planlos. Und wenn ihr nicht der Tod dazwischengefunkt hätte, die 76-jährige Vollblutjournalistin hätte sich trotz ihres langwierigen Lungenleidens (COPD) an die Abmachung gehalten. Bis zuletzt war Spira „unterwegs, um neue Geschichten erzählen zu können“. Die Suche nach Paarungswilligen begann bereits im Oktober - als ORF-Direktorin Kathrin Zechner das Millionenpublikum ins Treffen führte, wurde Elizabeth T. Spira schwach. Zudem war sie der Meinung, dass „wir einfach wirklich gut sind“.