Summende kleine Blechdosen bekommen ratternde Unterstützung durch rotierende Äste oder einen schnarrenden Schwamm. Die Soundkünstlerin Maria Komarova baut sich aus alten Döschen sowie aus Materialien aus dem Wald tönende und sich bewegende Objekte, die sie miteinander vernetzt und verkabelt, um sie gemeinsam in „Einklang“ zu bringen und für die gesamte Festivalzeit von New Adits in der Villa For Forest erschallen zu lassen.