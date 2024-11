Kennen Sie dieses Zitat aus dem Film „Blues Brothers“? „Welche Musik spielen Sie für gewöhnlich hier“, fragt Elwood im Film. Die Antwort: „Oh, wir haben beides: Country und Western.“ Bei New Adits (Verein Flechtwerk und Innenhofkultur) ist es nicht so einfach, da ist Musik gleichbedeutend mit einer Reise in vielleicht noch unbekannte Welten.