Welch wunderbare Kontraste beschert uns der Jazzherbst heuer in Kärnten! Nach intellektuell fein Gesponnenem von Ingrid Laubrock und Michael Moore in Villach nun ihr high-performender saxophonischer Kollege James Carter im Bleiburger Brauhaus Breznik. Der Mann ist ein Ereignis. Legt er einmal los, dann bebt der Saal. Selbst avancierte Spieltechniken wie Circle-Breathing, komplexe Überblasspielchen oder virtuos perkussives Anstoßen des Rohrblatts hören sich bei ihm so unglaublich leicht an.