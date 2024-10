In ihrem neuesten Stück „Destination FCKD“ dringen die Hungry Sharks in die digitale Welt ein, um Randfiguren analog zum Leben zu erwecken. Die sogenannten „Non-Playable-Charakters“ in Computerspielen befinden sich im Hintergrund, können von Spielenden nicht beeinflusst werden und agieren mit immer gleichen Bewegungen und Dialogen.