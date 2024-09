Eigentlich will Proteo Laurenti in seinem zwölften Fall noch nicht in Pension gehen - auch wenn ihm das von offizieller Seite nahegelegt wird. Viel lieber macht er sich zu Tauchgängen mit der Harpune auf, um Fisch für´s Abendessen zu erlegen. Als er dabei eines Tages plötzlich eine weibliche Leiche angelt, ist es mit der Vorpensions-Ruhe vorbei. Der makabre Fang führt schnell zu Ermittlungen in einem weitverzweigten internationalen Netzwerk aus Korruption, Bestechung und Mord. Laurenti-Freunde dürfen sich freuen: Nach einigen eher mäßig packenden Kriminalromanen zeigt Veit Heinichen mit „Beifang“ seinen genussfreudigen Commissario wieder at his best.