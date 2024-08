Einen Tag vor dem Ende haben die Salzburger Festspiele am Freitag (30. September) Bilanz gezogen: Mit knapp über einer Viertelmillion Besucherinnen und Besuchern wurde heuer eine Auslastung von 98,2 Prozent erreicht. Damit lag man nur hauchdünn unter der Rekordmarke aus dem Vorjahr (98,5 Prozent). Mit Bruttoeinnahmen von 30,4 Millionen Euro konnte das Vorjahresergebnis (29 Mio. Euro) hingegen überschritten werden, wie aus einer Aussendung der Festspiele hervorgeht.

Das Programm beinhaltete heuer 172 Aufführungen in 44 Tagen an 15 Spielstätten (2023: 178 Aufführungen in 43 Tagen). Bei den regulären Veranstaltungen saßen 217.993 Kunstinteressierte in den Sälen, zählt man die 50 Sonderveranstaltungen (Generalproben, Meisterklassen, Eröffnung etc.) dazu, ergibt das unterm Strich 255.152 Besucherinnen und Besucher. Zusätzlich wurden noch rund 40.000 Gäste bei den 46 Übertragungen der Siemens Festspielnächte auf dem Kapitelplatz gezählt. Das Festspielpublikum kam in diesem Jahr aus 77 Ländern, davon 40 aus außereuropäischen Ländern.

In der Oper gingen 34 Vorstellungen von fünf szenischen und vier konzertanten Produktionen über die Bühne. Bei den Konzerten standen 85 Aufführungen auf dem Programm, 14 davon entfielen auf die Reihe Ouverture Spirituelle, eine weitere Reihe stand im Zeichen des Komponisten Arnold Schönberg, dessen 150. Geburtstag heuer begangen wurde. Und in der Sparte Schauspiel waren in diesem Sommer drei szenische Neuproduktionen, zwei Uraufführungen, eine multidisziplinäre Performance, ein Ballett und Lesungen zu sehen. Von den 14 Aufführungen des „Jedermann“ konnten heuer neun auf dem Domplatz abgehalten werden. Im Jugendprogramm „jung & jede*r“ gab es 33 Vorstellungen.

Journalisten aus 32 Ländern

Im Pressebüro waren in diesem Festspielsommer 424 schreibende Journalistinnen und Journalisten aus 32 Ländern akkreditiert. Weiteren 270 Medienvertretern wurden Akkreditierungen für die TV- und Fotoproben szenischer Produktionen ausgestellt. Insgesamt berichteten 694 Journalisten in 281 Medien über die 104. Salzburger Festspiele.