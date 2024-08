Nigeria und die Kultur der Yoruba gehören zu Susanne Wenger. Werke von ihr wurden vom derzeitigen Kurator der Kunstbiennale in Venedig, Adriano Pedrosa, für die Hauptausstellung „Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere“ (Fremde überall) ausgewählt. „Sichtbarkeit für jene herzustellen, die sonst übersehen würden“ ist das Hauptanliegen des brasilianischen Kunsthistorikers. Lange Zeit zu wenig gesehen und noch viel weniger gewürdigt war die in Graz geborene und in Nigeria verstorbene Wenger, die nun in einer Gegenüberstellung mit Werken des Künstlers und ehemaligen Leiters der Kunsthalle Krems, Wolfgang Denk, im Grünspan in Feffernitz zu sehen ist.