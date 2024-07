Gleich in zwei Kategorien wurde die Oper „Hiob“, die letztes Jahr am Stadttheater Klagenfurt uraufgeführt wurde, für den Österreichischen Musiktheaterpreis nominiert. „Das freut mich außerordentlich, es ist auch ein großer Erfolg für das Stadttheater“, sagt Bernhard Lang nicht ganz ohne Stolz. Der in Linz geborene 67-jährige Komponist schwimmt momentan überhaupt auf der Erfolgswelle. Sein 16. Musiktheaterwerk „Dora“ erblickte soeben in Stuttgart das Licht der Welt und wurde stürmisch von Presse und Publikum gefeiert, war immer ausverkauft und wird in der kommenden Saison wiederaufgenommen.