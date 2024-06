Sie beobachtet Landschaften genau und bringt diese im Wortsinn in Form: aktuell mittels Karton und Collagen – so auch der Titel ihrer aktuellen Ausstellung: „Karton – Kolaž“. Zorka L-Weiss bleibt aber insgesamt ihrem formalen Ausdruck, also den Linien treu, um die komplexen Strukturen der Natur in analytische Einfachheit zu fassen.