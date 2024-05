Besonderer Festanlass im Ca´ Tron Palazzo in Venedig: Die Verleihung der von Jana Revedin 2006 ins Leben gerufenen „Global Awards for Sustainable Architecture 2024“ sowie ein themenentsprechendes Symposium „Architecture is Education“ und „Architecture is Experimentation“ an der Universitá Iuav di Venezia. Zu beiden Themen wurden auch gleichnamige Bücher von Jana Revedin und ihrer Pariser Kollegin Marie-Hélène Contal vorgestellt.

Seit seiner Einführung vor 18 Jahren wurde der Preis jährlich an fünf internationale Architekten verliehen, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben haben und eine Architektur anstreben, die rational und ökologisch verantwortungsvoll ist und den heutigen ethischen, ökologischen und sozialen Anliegen entspricht. „Vor 18 Jahren, als ich diesen Preis ins Leben rief, wollte ich eine Haltung, ein politisches, soziales, technisches und künstlerisches Engagement, einen lebenslangen Lernprozess und nicht nur ein Projekt auszeichnen. Heute bin ich stolz darauf, dass unsere Preisträger alle Pioniere auf ihrem Gebiet sind“, erklärt Jana Revedin.

Die in Kärnten und Venedig lebende und in an der École Spéciale d‘Architecture Paris lehrende Architektin und Autorin würdigte mit einer Jury mit Professoren von Universitäten von Venedig bis Istanbul und Peking diesmal Preisträger aus vier Kontinenten: Darunter auch Klaus K. Loenhart, Architekt und Direktor des LandLab an der TU Graz. Loenhart leitet das Studio terrain: integral designs in München und Graz. Er und sein Team haben das Gesamtkonzept für die Grüne Erde-Welt im Almtal entwickelt. Er zeichnete unter anderem für den preisgekrönten Österreich-Pavillon auf der Mailänder Expo 2015, den wasserbesprühten Wald „breathe austria“ verantwortlich. „Klaus K. Leonhart experimentiert und lehrt eine neue Generation von bioklimatischer Architektur, um die Beziehung zwischen lebenden planetarischen Ökosystemen und menschlichen Aktivitäten neu zu konzipieren“, hieß es in der Laudatio auf den Preisträger.

Weitere Preisträger sind Iyas Shahin und Wesam Al Asali, Gründer des IWLAB laboratory (Syrien), Andrés Jaque Dekan der Columbia University School of Architecture (Spanien/USA) Marina Tabassum, Architektin (Bangladesh), Ciro Pirondi, Mitbegründetder L‘Escola da Cidade (Brasilien).