Dieser Schriftsteller ist wie gefesselt an seine Wut – und an seinen Rollstuhl. Er kommt nicht heraus aus seiner Empörung, die ihn juckt und piesackt wie der Gips an seinem Bein. Gernot Piff ist in „Manker. Unruhe“ dieses Alter Ego des 2010 verstorbenen Villacher Schriftstellers Werner Kofler, der sich einst in einem Prosatext wegen der Interpretation eines Hörspiels durch Paulus Manker in Rage redete.