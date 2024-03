Was ist ein Schwibbel? Das fragt sich die irritierte Protagonistin im Stück „Neu – Achten Sie auf die richtige Einstellung“, das Freitag Abend über die Bühne des „Ventil“ in Klagenfurt ging. Der Servicemann, der da plötzlich an der Tür läutet, will das ominöse Gerät reparieren, die Wohnungsbesitzerin komplimentiert ihn wegen der scheinbar falschen Adresse wieder hinaus. Und bespricht sicherheitshalber via Videokonferenz mit den Angestellten ihrer Firma, wie sie den hartnäckigen Techniker ausfragen soll. Der steht prompt gleich wieder im Wohnzimmer. Nach und nach wird klar: Der Mann kommt aus der Zukunft. Im Jahr 2036 sind ein kleiner und ein großer Krieg bereits vorbei, die Schwibbel, eine Technologie, die Weltanschauungen korrigieren und Illoyalität entdecken kann, hat die Menschheit in der Hand. „Es spielt keine Rolle welche Ideologie, wichtig ist nur, dass jeder sie bejaht“, klärt der Besucher aus der Zukunft auf.