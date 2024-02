Er ist der prominenteste einer ganzen Reihe von Autorinnen und Autoren, dank derer Island längst einen zentralen Platz in der europäischen Krimilandkarte eingenommen hat: Arnaldur Indriðasons Bestseller rund um Kommissar Erlendur und die Mordkommission Reykjavik sind vielfach preisgekrönt.

Aber auch der pensionierte Kommissar Konráð, der 2017 erstmals die Krimibühne betrat, erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Der Eigenbrötler, der sich gerne in die Fälle der Kollegen einmischt, ermittelt nun zum fünften Mal. Und wieder spielt dabei die Aufarbeitung seiner eigenen Vergangenheit – der Mord an seinem Vater – eine wichtige Rolle. Eine Frau hat nach dem Tod ihres Mannes eine alte Pistole gefunden. Es stellt sich nicht nur heraus, dass sie die Tatwaffe in einem ungeklärten Mordfall war, sondern genau so eine Pistole hat

Arnaldur Indriðason: Das dunkle Versteck. Lübbe, 368 Seiten, 25,50 Euro. © KK

Konráð einst bei seinem Vater gesehen. Indriðason verwebt mehrere Zeitebenen und Themen wie Kindesmissbrauch und Korruption zu einem intensiven, fesselnden Krimi, der aber aufgrund seiner Komplexität viel Konzentration verlangt. Die Vorgängerbände zu kennen, ist jedenfalls von Vorteil.