Anonyme Mütter. arte.tv

Die wirklich wichtigen Fragen stellen Fünfjährige: Warum hat der, der die Welt gemacht hat, Meerjungfrauen nicht echt gemacht? Oder: Warum ist der Wind unsichtbar? Kinderfragen verändern den Blick auf die Welt – der Nachwuchs kann dabei aber auch furchtbar penetrant sein.

Zumindest findet das Etienne, der einzige Vater in der Selbsthilfegruppe der „Anonymen Mütter“. In der animierten Kürzestfilm-Reihe geht es um Alltagserfahrungen, in denen man sich (allzu) häufig wiedererkennen kann. Mit lebensnahem Witz reden diese herrlich überforderten Eltern darüber, ob man die Kinder zwischendurch auch nicht mögen darf, ob man stillen muss oder was man den Sprösslingen sagt, wenn sie „Spielzeug“ in der Schublade neben dem Bett finden.

Das macht Spaß und führt ziemlich häufig zu einem befreienden Kichern oder sogar herzhaften Lachen. Alle dreißig Minifolgen gibt’s zum Streamen, aber hin und wieder kann man zu sehr früher Stunde (zum Beispiel samstags) auch im Fernsehen darüber stolpern. Vielleicht, weil man weiß, dass Mütter (und selbstverständlich auch Väter) manchmal zu den unmöglichsten Zeiten wach sind – und gerade dann ein bisschen Aufmunterung brauchen.