Bereits traditionell finden die gegen Krieg und Gewalt gerichteten theatralen Statements von Arbos als Gastspiel bei der neuenbuehnevillach statt. So setzt Herbert Gantschacher auch dieses Jahr ein Zeichen an vier Abenden mit einem szenischen Konzert, visuellem Musiktheater sowie einem Stück von Samuel Beckett. Dabei geht er mit gebärdenden Darstellern wieder über die sprachliche Ebene hinaus in die visuelle, um Inklusion auf der Bühne sichtbar und wahrnehmbar werden zu lassen.