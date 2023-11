Stau schon im Foyer, alle, auch die zusätzlich platzierten Sessel besetzt, alle Gänge im Saal und der Einlassbereich voll mit stehenden Zuhörern und für viele gab es keine Programme mehr: So groß war der Andrang beim gemeinsamen Konzert der beiden Jugendorchester der Musikschulen des Landes im Alban Berg Saal in Ossiach. Nur, für viele Sitzende war dadurch die Sicht ziemlich beeinträchtigt.

Zu hören gab es jedoch genug, denn der Direktor der Musikschulen Andreas Schaffer konnte ein g‘schmackiges Programm ankündigen: So musizierte das Jugendsinfonieorchester Unterkärnten (jüngste Teilnehmer ein achtjähriger Cellist) etwa eine Suite aus Peter Iljitsch Tschaikowskis „Schwanensee“, sowie „Aus der Halle des Bergkönigs“ aus „Peer Gynt“ von Edvard Grieg und dann Filmmusik von John Williams („Starwars“) und Alan Silvestri („The Avengers“) unter Edwin Cáceres. Es lag in der Natur der Sache, dass man sich keinem absoluten Anspruch auf Perfektion stellen konnte. Was auch von niemandem erwartet wurde. Erfreulich war der große Enthusiasmus auch beim Jugendsinfonieorchester Oberkärnten (jüngste Teilnehmer zwei 10-Jährige) unter Martin Fuchsberger etwa bei Franz Schuberts „Unvollendeter“.

Mit höchster Virtuosität faszinierte der 19-jährige David Edlinger beim Concerto for Marimba von Emmanuel Séjourné. Zuletzt kam das Musical zu Wort: Mit großem Feeling sangen Nikita Mataln und Michael Hasslacher ein Medley aus „Sound of Music“ von Richard Rogers und Oscar Hammerstein, wobei das Publikum mitsingen durfte.

Stehende Ovationen!