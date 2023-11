Das Glas Wasser am Lesetisch ist obligatorisch. Das Licht kommt aus einer Bogenlampe oder von einem Spot. Die Vorstellung des Autors durch die Veranstalterin findet kurz, lang oder gar nicht statt. Das Publikum ist oft nur spärlich vorhanden. - Schriftsteller, die zu einem nicht unbeträchtlichen Teil von Lesungshonoraren leben (müssen), könnten Bücher füllen mit ihren Erlebnissen auf Lesereisen. Der steirische Autor Fritz Krenn hat das mit seinem Buch „Meine Lesungen“ getan.

Amüsant und böse zugleich erzählt er skurrile Geschichten über Leseveranstaltungen und schafft so eine Literaturbetriebs-Satire, bei der einem das Lachen im Halse stecken bleibt. Nur beruhigend, dass das Buch ja nicht wirklich autobiografisch ist. Oder? Was real und was fiktiv ist, bleibt unklar, tritt der Autor doch einmal in dritter dann wieder in erster Person auf, werden historische Figuren umschrieben und Namen nur selten genannt. Da wird als „große Staatsschriftstellerin“ vage Christa Wolf erkennbar, in deren Salon der Autor las. In seiner Panik vor dem Bullterrier der Gastgeberin dachte er aber vor allem an Ferdinand Raimund, der sich nach einem Hundebiss aus Angst vor Tollwut das Leben genommen hatte. Mit diesem Text trat Krenn – nicht zu verwechseln mit dem pädophilen Bischof Kurt Krenn, wovon der Autor an anderer Stelle berichtet – beim Bachmann-Wettbewerb 2021 an. Eine weitere Anekdote schildert, wie ein Veranstalter den Schriftsteller, im Brotberuf Bankangestellter, als Autor präsentierte, der (statt bei einem Geldinstitut) „beim Goetheinstitut beschäftigt“ sei. Voll komischer Lakonie und bitterem Ernst stellt Krenn dar, wer Macht im Literaturbetrieb hat und wer nicht. Demnach haben Autoren und Autorinnen sie kaum. Karin Waldner-Petutschnig

Fritz Krenn liest aus „Meine Lesungen“ (Korrektur Verlag), Literaturhaus Graz, 16. 11., 19 h; www.literaturhaus-graz.at