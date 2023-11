Die Intention zur Gründung des Vereins Promusica Carinthia vor zehn Jahren war den fehlenden Auftrittsmöglichkeiten für junge, talentierte Musiker:innen geschuldet: „Wir wollten dem künstlerischen Nachwuchs die Möglichkeit bieten, Konzertluft abseits der klassischen Vorspielstunde zu schnuppern“, definiert Obfrau Iris Reiner ihr Bestreben. Bis zu 15 Veranstaltungen werden seitdem jährlich in Kooperation mit dem Warmbader Hof Villach organisiert, das Angebot besteht aus einer Mischung von rising artists und international arrivierten Künstlerinnen und Künstlern sowie den Festivals „Klassik neu interpretiert“ und „TONsPUR“.

Crossover-Projekt

Das diesjährige TONsPUR Festival behandelt die Themen Hoffnung, Bach und Frauen. Mit Eigenarrangements von Stücken aus Klassik, Jazz, Pop und World Music präsentiert am Freitag die Violinistin Rusanda Panfili mit Oliver Poole am Klavier ihr Programm „Songs of Hope“. Die moldawisch-rumänische Geigerin gewann mit zehn Jahren ihren ersten internationalen Violinwettbewerb und ist heute unter anderem als Solistin mit Hans Zimmer auf Tour. Mit „B:A:C:H – like waters…“ hat das Radio.String.Quartet die 300 Jahre alte Musik des barocken Meisters neu adaptiert und zum zeitgemäßen Hörerlebnis gestaltet, welches am Samstag zur Aufführung gelangt.

Iris Reiner, Pro Musica Carinthia © Leona Rajakowitsch

Der Sonntag ist der weiblichen Schaffenskraft gewidmet. „Als überzeugte Feministin ist mir dieser Tag ein großes Anliegen“, sagt Reiner. Dafür werden von Cellistin Marilies Guschlbauer und Pianistin Julia Rinderle ausschließlich Werke von Komponistinnen aufgeführt, wie die der englischen Dirigentin und Komponistin Ethel Smyth (*1858; † 1944), die gegen heftigste Widerstände mehrere Opern zur Premiere brachte. Zudem liest die österreichische Schriftstellerin Gertraud Klemm aus ihrem Roman „Einzeller“, abends beschließt die Filmvorführung „Feminism WTF“ im Stadtkino Villach das Programm. „Wir bieten besondere Momente im kleinen, intimen Rahmen für neugierige Zuhörer und freuen uns, dass wir in den letzten zehn Jahren namhafte aufstrebende Talente ein Stück weit auf ihrem Weg begleiten durften“, ist Reiner stolz.