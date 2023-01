Louis Tomlinson - Silver Tongues

Mit einer erfolgreichen Europa-Tour stieg der britische Sänger nach der Corona-Pandemie aus der Asche empor und warf im Herbst 2022 noch ein Indie Rock-Album mit dem passenden Titel "Faith in the Future" hinterher. Mit "Silver Tongues" kreierte der Brite den perfekten Encore-Song für jedes Konzert. Der sanfte, balladenhafte Einstieg inklusive Klavier trügt, mit dem Chorus verwandelt sich der Track in eine Nummer mit Biss und jeder Menge Tanzpotenzial. "I don't feel like going home", ruft der Songwriter zwischen Schlagzeug und E-Gitarre hindurch und spricht wohl allen Künstlerinnen und Künstlern und ihren Fans nach einer coronabedingten Konzertdurststrecke gehörig aus der Seele.

Harry Styles - Little Freak

Mit zehn Grammy-Nominierungen rangiert Harry Styles mit seinem Album "Harry's House" unter den Ausnahmemusikern des vergangenen Jahres. Neben dem Welthit "As It Was" fällt die Ballade "Little Freak" zwar musikalisch weniger auf, ist jedoch eine emotionale Ode an das schleichende Gefühl von Einsamkeit inmitten der Massen - ein Gefühl, das wohl viele im krisengebeutelten 2022 nachvollziehen können. Gleichzeitig ist der Song eine Erinnerung daran, dass hinter jeder Sturmfront der blaue Himmel wartet.

The 1975 - About You

Es ist ein gutes Jahr, wenn die Indie-Band The 1975 aus dem britischen Manchester ein Album herausbringt. Psychedelische Sounds, gemixt mit einer guten Portion Herzschmerz und Nostalgie, bringt der Song "About You", der jede Autofahrt in eine Szenerie aus einem Musikvideo verwandelt.

Only The Poets - Nana's House

Die British Invasion geht mit einer vierköpfigen Newcomer-Band aus Reading munter weiter. 2022 entpuppte sich als großes Jahr für die jungen Musiker, die ihre erste Headline-Tour spielten. Eingängige Melodien und musikalische Versatilität versprechen eine rosige Zukunft für die Neueinsteiger, die derzeit noch bei keinem Label unter Vertrag stehen. Die außergewöhnliche Stimme des Leadsängers Tommy und sein hörbarer Dialekt bringen der Band zusätzliche Sympathiepunkte ein.

SOPHIA - Scheinwerfer an

2022 sollte gezeigt haben, dass wir unseren Liebsten öfter sagen sollten, wie dankbar wir sind, dass sie uns trotz aller Macken trotzdem noch lieben. Die Deutschpop-Sängerin Sophia liefert eine musikalische Vorlage dafür: "Scheinwerfer an, alle Lichter auf dich, damit du nie vergisst, wie unglaublich du bist."

Wincent Weiss - Auf den Grund

Weiter geht es mit einem Song, der wohl ohne Zweifel einen lyrischen Counterpart zu Sophias "Scheinwerfer an" darstellen könnte. Schwäche zuzugeben und über tief sitzende Sorgen zu sprechen, fällt den meisten Menschen aus Furcht vor den Reaktionen immer noch schwer. Eine sentimentale Aufarbeitung der Verletzlichkeit und der Tiefen der Seele, die sich durch Ängste auftun, wenn es diese mit der Welt zu teilen gilt.

Lily Meola - Daydream

Trauer und Hoffnung liegen im Leben nah beieinander. Künstlerin Lily Meola ging privat durch die Hölle und wieder zurück, ihren Traum von der Musik gab die Amerikanerin mit der großen Stimme dennoch nicht auf. Eine Kämpfernatur, von der wir uns im Jahr 2023 eine große Scheibe abschneiden können - mit ihrem Song "Daydream" als motivierende Unterlage.

5 Seconds of Summer - Bad Omens

Um die Folgen des Festhaltens an der Vergangenheit und die Herausforderung des Loslassens geht es auch im Song der australischen Pop-Punk-Band 5 Seconds of Summer. Beziehungen, die an der mentalen Substanz nagen und sich stetig im Kreis drehen, endlich ruhen zu lassen und neue Wege zu beschreiten, ist eine Botschaft, die man sich durchaus zu Herzen nehmen kann.

Taylor Swift - Would've Could've Should've

Die Amerikanerin ist ohne Zweifel eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der modernen Musikgeschichte. Und das nicht grundlos - Swift ist eine Meisterin der musikalischen Poesie, spielerisch erzählt die Musikerin mit Metaphern Geschichten voll emotionalem Tiefgang. "Would've Could've Should've" jagt nicht nur bei analytischer Betrachtung der Lyrics eine Gänsehaut über den Rücken.

Jenna Raine - see you later (ten years)

"Cause time wasn't in our favour, this isn't goodbye, this is simply see you later." Ein Song, den TikTok 2022 an die Spitze der Trend-Charts pushte und bei dem wohl allen Zuhörenden zumindest eine Person unmittelbar in den Sinn kommt. Das Leben besteht aus einer Aneinanderreihung schlechten und guten Timings, und manchmal ist eben Geduld gefragt, um ans Ziel zu gelangen.

Dean Lewis - All For You

Bei der Stimme des Australiers wird einem unweigerlich warm ums Herz. Und weil jeder Beginn eines neuen Jahres auch gleichzeitig der entzündende Funke eines jeden neuen Hoffnungsschimmers ist, gehört auch die emotionale Pop-Ballade des Musikers in dieses definitive Dutzend - eine Erinnerung, dass man sich selbst oft anders sieht, als alle anderen tun und dass man nie wirklich auf sich alleine gestellt ist.

Nina Chuba - Wildberry Lillet

Zum Tanzen blieb trotz aller Herausforderungen 2022 ebenfalls Zeit. Wildberry Lillet wurde aus diesem Grund nicht nur in der Strandbar und im Club, sondern auch über die Lautsprecher serviert und lieferte jede Menge gute Laune und Sommergefühl. "Ich will Immos, ich will Dollars, ich will fliegen wie bei Marvel" könnte am Ende auch die Liste der gesetzten Ziele fürs neue Jahr sein - oder dazu animieren, das Leben in Zukunft etwas mehr zu feiern. In diesem Sinne: Happy New Year!

Hier die gesamte Playlist der Redakteurinnen und Redakteure der Kleinen Zeitung: