Es ist Sommer, am Schlossberg tummeln sich Menschen in mit Band-Logos bestickten Jeansjacken, zu rasanten Heavy-Metal-Gitarren singt ein Mann mit Dauerwellen in kreischend hohen Tönen, Frauen wie Männer beuteln ihr langes Haar: Es ist das starke Echo der 1980er-Jahre, das am zweiten Tag von Metal on the Hill am Grazer Schlossberg widerhallt.