Immer für ein Tränchen gut: Nils Frahm © www.nilsfrahm.com

Jazz – für viele klingt diese Musik ja wie mehrere Instrumente, die gleichzeitig über die Stiege fallen. Doch, gemach: Erstens stimmt das so nicht - hält man nur zum ganz wilden Free Jazz den gebotenen Sicherheitsabstand. Und zweitens bieten sich gerade diese besonderen Zeiten wirklich an, um tiefer in die weite Welt der Improvisation einzutauchen.

Das Angebot des Tages, Jazz der leichtfüßigeren Sorte, frisch angerichtet:

GoGo Penguin, das wundervolle Klavier-Trio aus Manchester, meldete sich eben zurück, Corona hin oder her: Die Nummer "Atomised" aus dem neuen Album weht durch die Boxen und in die Stube wie ein warmer Frühlingswind. Über den typisch hibbeligen Beat legt sich eine hypnotisch-repetitive Melodie. Mammal Hands aus dem britischen Norwich schließen nahtlos an: Diese Band verzichtet ja auf einen Kontrabassisten, betört aber mit dem magischen Saxofon von Jordan Smart: Zu "Boreal Forest" gibt es ein großartiges Video auf YouTube – mehr als sehenswert! Die jüngst verstorbene Drummer-Legende Tony Allen, der nigerianische Musiker gilt als Mitbegründer des Afrobeat, legte 2017 noch ein famoses Album vor. Aus "The Source" darf ich "Cool Cats" kredenzen. An diesem vertrackten Track ist Tausendsassa Damon Albarn (Blur) beteiligt. Coole Sache, in der Tat! Zeit, die Jazz-Maschine etwas herunterzukühlen: "Reckoner" von Robert Glasper ist ein instrumentales Radiohead-Cover, das wie ein Stückchen Zartbitter-Schokolade runtergeht. Jacob Bro legt die A-Seite zur Ruhe: Sein "Evening Song" klingt so wie eine gute Tasse Tee mit Honig schmeckt.

Die B-Seite wird von Bill Frisell eröffnet: Der US-Gitarrist nahm sich vor einigen Jahren "Pipeline", den Surfrock-Evergreen der Chantays mit seinem unsterblichen kleinen Riff, vor: Nach drei Minuten steht man irgendwo auf einem Strand und schaut auf das Meer hinaus. In seiner Vorstellung zumindest. Joep Beving ist ein niederländischer Meister der Reduktion: "Ab Ovo" ist eine Piano-Miniatur, die einen durchatmen lässt. Jazz der homöopathischen Sorte. Das polnische Marcin Wasilewski Trio nahm sich den vielleicht besten Song, den Sting je schrieb, vor und verjazzte ihn völlig ungeniert: "Message In A Bottle", neu geschrieben. Weiter in der kleinen Jazz Odyssey: "Slims" vom Neil Cowley Trio ist nahe dran an der Perfektion - und so eingängig, wie Jazz nur sein kann. Der hauchzarte Rausschmeißer kommt vom Hamburger Tasten- und Knöpfenzauberer Nils Frahm: "Ambre" ist so schön, dass man sich eines Tränchens nicht schämen muss. Aber nur eines, denn: Alles wird gut!

Gestern legte Sebastian Krause ein Mixtape rund um die "neue Freiheit" auf.

Erste Lockerungsübungen bringt der Mai, sonnig-sanft wie die Gitarre von Bill Callahan lässt man sich von der Normalität des Lebens langsam wieder einholen. „I started out in search of ordinary things“ singt der Großmeister in einem Song, der sich unfreiwillig wie eine wunderliche Parabel auf diese seltsame Phase des Lebens legt. Die ewig und zu unrecht unerhörten Richmond Fontaine haben ähnliche Kaliber aus der Kategorie „Lieder die nach der Quarantäne ganz anders klingen als vorher“ auf Lager: „You can move back here“ ist schon im Titel plötzlich neu zu lesen, noch schöner aber ist der Name dieses Albums aus dem Jahre 2009: „We used to think the freeway sounded like a river“. Nach den letzten Wochen wissen wir es besser, mögen wir es so schnell nicht wieder vergessen.

So, Stilbruch. Wir widmen uns kurz dem Old-School-Hip-Hop, beginnend mit sonnigen Beats aus Kalifornien: Die phänomenalen Jurassic 5 rhymen sich durch „Freedom“ wie ein warmes Messer durch die Frühstückbutter. Sanfte Euphorie ob der wiedergewonnenen Freiheit feiern im Anschluss auch Outlines, ergänzt durch einen wie immer herrlich verstimmten Gastauftritt des Wu-Tang-Chefs RZA und eines mindestens ebenso verstimmten Schifferklaviers. „Now that I´m free“, siehe auch: Lebensgefühl 2020 in fünf Worten.

Den Abschluss überlassen wir heute zwei Altmeistern des Indie-Rocks: Oasis, die auf ihren B-Seiten schon immer eine bessere Version ihrer selbst waren, belegen das eindrucksvoll mit „(It´s good) To Be Free“. Liam Gallagher, damals mangels jahrzehntelanger Ölung noch gut eine Oktave höher unterwegs, reimt wie immer grauenhafte Lagerfeuer-Lyrik zu grandiosen Riffs und trifft damit doch haargenau das unantastbare Gefühl frühlingshaften Überschwangs. Das letzte Wort hat Michael Stipe, es gibt schlimmere Rauswerfer. R.E.M. entschweben zauberlich über Los Angeles, „Hollywood is under me, I’m Martin Sheen, I’m Steve McQueen, I’m Jimmy Dean“. Und am Ende wieder ein Zitat aus dieser seltsamen Lieder-Kategorie: „I´m not scared, I´m outta here“.

