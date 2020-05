Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Noch kraftvoller durch Gospel-Chöre: Blur ©

Und jetzt alle im Chor, das ist derzeit wohl länger nicht drin, und das ist sehr schade – Chorgesang hat eine Kraft wie sonst wenig, aber das gilt zur Not halt auch in der Konserve.

Bei Faith No More lohnt es sich definitiv, das Gesamtwerk der Band nochmals nachzuhören – mit „King for a day, fool for a lifetime“ als einem ihrer vielen besten Alben. Den Rausschmeißer macht hier „Just a Man“, bei dem sich ganz langsam, aber deutlich, ein Chor im Hintergrund heranschleicht, der den Song immer stärker bestimmt. Ein Stück Rockmusik für die Ewigkeit. Sing!!! Und: Gospel!!! mit mehreren Rufzeichen ruft „This Corrosion“, ein Klassiker von Sisters Of Mercy – und das ist so wunderbar wie der Umstand, dass der Song eigentlich totaler Blödsinn ist, ein Scherz, eine Parodie auf Größenwahn, die zum großartigen Song geworden ist.

Aus vielen guten und noch viel mehr nicht so guten Chor-Arrangements von Rockklassikern für Chöre sticht zum Beispiel Metallicas „Enter Sandman“ in der Version vom schwedischen Mädchenchor Vegakören (Vega Choir) hervor. Damit schlagen die Girls aus Malmö sogar die Wiener Sängerknaben, die ebenfalls Metallica gesungen haben („Nothing else matters“).

Hin zum Pop, zum Britpop nämlich: Blur haben für „Tender“ mit dem London Community Gospel Choir zusammengearbeitet – herausgekommen ist ein ganz wunderschöner Breakup-Song, dessen Botschaft durch die Gospeleinlage noch viel mehr Kraft bekommt: „Come on, come on, come on / Get through it / Come on, come on, come on / Love's the greatest thing /That we have“.

Eine ganz eigene Kategorie wären freilich Kinderchöre, aber ich schmuggle stattdessen einen in diese Liste hier herein: „All is love“ von der wundervollen Karen O. Der Song stammt aus dem großartigen Soundtrack zur Kultkinderbuchkultverfilmung „Where the wild things are“. Und so enthusiastisch, wie die Kids das am Ende ins Mikro schreien, so sollte man sich die Botschaft immer vor Augen halten: Liebe ist alles und alles ist Liebe.

Zuletzt legte Bernd Melichar ein Mixtape ganz im Zeichen des Wonnemonats Mai auf:

Es gibt in der Popmusik freilich kein Thema, über das es keinen Song gibt. Und es gibt natürlich auch keinen Monat des Jahres, der nicht besungen wird. „The Decemberists“ haben lustigerweise einen Titel im Repertoire, der sich „January Hymn“ nennt, wobei es darin eher darum geht, diesem Monat den Garaus zu machen und den Schnee wegzuräumen:

„On a winter's Sunday I go

To clear away the snow

And green the ground below“

Der wunderschöne Song mit einfacher, aber berührender Melodie trägt übrigens autobiografische Züge: Im Jahr 2009 zog Decemberists-Frontmann Colin Meloy mit seiner Familie aufs Land, wo sie im Winter buchstäblich im Schnee versanken. „Dann steht dort alles still, oft tagelang“, so der Musiker in einem Interview. „Und in diesem Lied geht es einfach ums Schneeschaufeln.“



Ups, Themen- bzw. Monatsverfehlung. Eigentlich wollte ich Ihnen einige Songs über den Mai in die Gehörgänge pflanzen, aber da ist die Auswahl interessanterweise gar nicht so groß, obwohl ja gerade dieser Monat angeblich so „wonnig“ ist. Aber Arcade Fire, das großartige Kollektiv aus Kanada, hat einen Song im Köcher, der „Month Of May“ heißt und sich auf „The Suburbs“, dem wunderbaren dritten Album der Truppe, befindet. Aber auch hier kommt wieder der Winter ins Spiel. „Wenn man in Montreal lebt, sind die Winter so verrückt, dass man sich wie verrückt auf das Ende davon freut“, so Sänger Win Butler. Und dieses Ende wird in Kanada offenbar spät eingeläutet – erraten, im Mai nämlich.



Das Warten auf diesen magischen Monat ist auch der Inhalt dieses Klassikers: „First of May“ von den Gebrüdern Gibb, besser bekannt als Bee Gees. Der Song wurde 1969 veröffentlich und befindet sich auf dem legendären Doppelalbum „Odessa“. Aber offenbar geht es darin nicht nur um Frühlingsgefühle, es gibt auch eine andere, tierische Version. Barry Gibb behauptet nämlich im Buch „Tales from the Brothers Gibb“, dass der Titel auf den Geburtstag seines Hundes Barnaby zurückgeht.



Nicht den ersten, sondern den dritten Mai hat dieses Lied zum Inhalt: „Third of May“ von den Fleet Foxes. Darin wiederum geht es nicht tierisch, sondern allzu menschlich zu. Der softe Song behandelt eine zerbrochene Liebe und die Erinnerungen an bessere Zeiten – die im Mai verankert werden. Bitterer Inhalt, süße Melodie – die Beatles lassen grüßen.



Und der Monat endet mit Michael Bublé, buchstäblich. „End of May“ heißt der Song, in dem auch der millionenschwere Faserschmeichler das Ende einer Liebesbeziehung besingt bzw. beweint. Aber natürlich endet die Liebe nicht, denn in seinem Herzen bleibt sie unsterblich. Ach, wie schön. Doch ein gar lieblicher Wonnemonat, dieser Mai!

Auf Spotify gibt es übrigens auch unseren täglichen Podcast "Corona Update" in dem der Infektionsspezialist Bernhard Haas die wichtigsten Fragen rund um Covid-19 beantwortet.