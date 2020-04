Facebook

Schürft tief: Agnes Obel ©

Der Karfreitag ist ein besonderer Tag - wie immer man religiös oder weltanschaulich „disponiert“ ist. Da ich ohnehin nicht als Freund von fröhlichen, unbeschwerten Klängen bekannt bin, ist es mir nicht sonderlich schwer gefallen, für diesen Anlass den passenden Soundtrack zu finden. Potenziert wird die Symbolik dieses Tages natürlich durch die hermetische Ausnahmesituation, in der wir uns alle derzeit befinden.



Musik war und wird immer mein Tröster in der Not sein. Aber auch das zuverlässige Wunderelexier, das über schwere Tage und Stunden hinweghilft. Dass es keine luftigen Klänge sind, die die Saudade, den Weltschmerz, die Melancholie erträglich machen, ist beileibe kein Widerspruch. Im Gegenteil: je schmerzhafter die Musik, desto schöner die Linderung. Musik darf und kann alles sein, nur nie Beiwerk, nie Berieselung, nie Kaufhausbeschallung, nie Konsumartikel, dafür ist sie zu wichtig und elementar.



Die fünf schwarzgalligen Songs, die für mich alle eine besonders würdevolle Schwermut ausstrahlen, sind von Interpretinnen und Interpreten, für die Musik nichts Geringeres als eine Passion ist, eine Lebensnotwendigkeit. Sie tun es, weil sie es müssen. Nur so fühlt es sich richtig an.



Father John Misty etwa ist ein ausgefuchster, literarisch beschlagener Singer-Songwriter, der mit alttestamentarischer Wucht (und Wut) die Wunden der Welt leckt – und seine eigenen.

Betörend und verstörend gleichzeitig ist die Klang- und Bilderwelt der dänischen Schmerzensfrau Agnes Obel. Pianotupfer, Cellostriche und eine Stimme, die besondes tief schürft.

Ásgair wiederum - der islandische Sänger, dessen Stimme schwindelerregende Höhen erreicht - destilliert seine Kunst aus den Rissen seines Herzens – und gleichzeitig ist das Destillat Wundbalsam für das geschundene Organ. Ein heilsamer Kreislauf.

Matt Elliott ist ein wahrer Großmeister der wahrhaftigen Melancholie und langjähriger Weggefährte aller Nachtschattengewächse. „Traurigkeit, Schmerz und Erschöpfung“ seien die Grundzutaten seiner großflächigen Songgemälde, meint der frankophile Brite in einem Interview. „Und Schönheit“. Womit wir wieder bei der Kernaussage wären.

Nina Simone schließlich, die Hohepriesterin des Blues 'n' Soul, ruft in ihrem heiligen Zorn aus: „Who are you, Lord?“ - Wer bist du, Gott? Und vor allem: Wo bist du? Eingebettet ist ihre gleichermaßen wütende wie sehnsuchsvolle Hymne in George Harrisons „My Sweet Lord“. Nur wer liebt, tobt so verzweifelt im Suchen.



Hören Sie in diese Songs hinein, in sich selbst – und in diesen Tag. Jeder wird etwas anderes hören. Das Verbindende ist die schmerzhafte Schönheit des Dargebotenen, die Stachel an der Rose. Lieder wie diese, die aus dem offenbarten Innersten kommen, können vielerlei bewirken und auslösen: Reinigung, Hoffnung und im besten Fall sogar die Möglichkeit der Erlösung.

Gestern legte Martin Gasser fünf Coverversionen für die (gefühlte) Ewigkeit auf.

Coverversionen sind das Salz in der Suppe der Popmusik, wenn ein solches schiefes Bild erlaubt ist. Gerade durch die Neuinterpretation lassen sich Songs und Künstler besser erkennen. Man erlebt, was in einem Song steckt, wenn neue Bedeutungsebenen erschlossen weden, wenn neue Sounds auf alte Meldodien treffen und man erfährt auch viel Aufschlussreiches über die Künstler: Welche Musik sie mögen und faszinierend finden, wie sie diese adaptieren und weiterspinnen, wie sie entweder Hommagen kreieren, oder alte Songs nach allen Regeln der Kunst auseinandernehmen. Hier nun sechs Beispiele für sozusagen unmaskierte Songs, vornehmliche solche, deren Original wesentlich unbekannter geblieben ist als eine spätere Coverversion.

Reibeisenstimme Joe Cocker machte aus „You Can Leave Your Hat on“ einen sexy 80er-Jahre-Neuneinhalbwochen-Schunkler, der nur mehr wenig mit dem Original gemeinsam hat. Der Song von Randy Newmans Album „Sail Away“ (1972) ist im Ursprungszustand eine vor Bitterkeit triefender Blick in den Abgrund einer ungesunden Obsession. Joe Cocker schüttet diesen wieder zu.

„Without You“ war ein Welterfolg in der Drama-Queen-Version von Mariah Carey. Wesentlich bescheidener ist die Fassung von Harry Nilsson, der den Song als sanften Schrei einer zartbesaiteten Songwriter-Seele interpretiert. Aber auch Nilssons Fassung von 1971 ist nicht das Original. Der Song ist eigentlich eine Powerballade der britischen Band Badfinger von 1970. Ein Song, wie er im Lauf der Siebziger dann allgegenwärtig wurde, aber charmant und mit überraschend auftauchender „Whiter Shade of Pale“-Orgel im Outro.

„This Magic Moment“ von Lou Reed ist eine Ausnahme. Der Song war eine zeitlang zwar präsenter war als das Original, aber hier ist der alte Song schon ein Welterfolg gewesen. Geschrieben vom legendäre Bluesmann Doc Pomus und interpretiert von Ben E. King und den Drifters ist das, ganz im Gegenteil zur Reed-Fassung, einer der romantischsten Songs aller Zeiten, eine wunderbare Flaschenpost aus den Anfangsjahren der Popmusik.

Der Edelkitsch von „Nothing Compares 2 U“ von Sinéad O'Connor hat seine Ursprünge Mitte der 80er. Prince schrieb den Song für sein Seitenprojekt The Family. Das Genie zeigt darin seine dritte Begabung: Neben zickigem Soul-Funk und federleichten Popmelodien konnte er auch Balladen. Solche, die mit weit weniger Kitsch auskommen, als etwa das Cover mit der ganzen Synthiesauce, die Sinéad O'Connor über die Nummer gekippt hat.

Wer dringend die Tanzfläche vollkriegen möchte, muss „Tainted Love“ von Gloria Jones durch die Boxen jagen. Nicht von ungefähr war der Motown-Song ein Lieblingsstück der britischen Northern Soul-Kultur. Dort dürften dann auch Marc Almond und David Ball den Song kennengerlent haben, den sie als Soft Cell 1981 zu einem Welthit machten, der wiederum oft gecovert worden ist.

Bei der Samplefreudigkeit des Hip Hop sollte uns nicht überraschen, dass „Shimmy Shimmy Ya“ von Ol' Dirty Bastard eigentlich auch ein Cover ist. Der Rapklassiker basiert auf einem funkigen Reggae-Song von Prince Fatty, ein wunderbares Dancehall-Stück, wie es nur aus der Karibik der 60er und 70er- kommen kann. Nein - natürlich ein Witz. Wer den Text genauer anhört, merkt schnell, dass die Fassung von Prince Fatty eine Kopie ist, die so wie ein Original tut. Sie entstand 2007, lange nach dem tragischen Tod von Ol' Dirty Bastard. Der britische Produzent Prince Fatty ist eher ein Beleg dafür, wie perfekt heute Retrosounds gebaut werden. Mike Ronson ist nicht der einzige.

