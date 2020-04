Facebook

Soul-Sister, zu Unrecht unbekannt: Erma Franklin ©

Die letzten sechs Wochen waren beispiellose Zeiten. Draußen vor der Tür: Nichts als Leere. Dafür in den eigenen vier Wänden so gut wie alles. Die notwendigen Kohlehydrate für mein Seelenleben hole ich deshalb - viel mehr als in normalen Zeiten - aus meinen weißen Ikea-Regalsystemen. Scheibe für Scheibe.

Musik hilft in allen Lebenslagen. Das war schon Ende der 70er, Anfang der 80er so: Ohne Ö 3-Musikbox, ohne der „Kompletten LP“ - das Jugendlichen-Leben wäre nicht erträglich gewesen. Das Seelenleben also.

Und deshalb jetzt zum alten, echten Soul in seiner ganzen Pracht, mit seinem ganzen musikalischen Reichtum. Einer der vielen, immer wieder neu zu entdeckenden Schätze ist O. V. Wright. Seine Nummer „I don´t know why“ zum Beispiel ist so herzzerreißend schön, deeper Soul geht kaum noch.

Als habe der Soul, der Blues längst Besitz von ihm ergriffen: So ein intimes Hör-Klima erzeugt auch Bobby Bland auf „Cry, Cry, Cry“. Es ist die Stimme eines Predigers („Cry, that’s what I want you to do“).

Ein vergessenes Juwel der San Francisco-Soulszene der frühen Siebzigerjahre ist Darondo. „Didn‘t I“ ist ein Ohrwurm, die Emotion seiner Kopfstimme klebt sich innen fest. Wer mehr Kleber braucht will: Glücklicherweise wurde Darondos rares Song-Material vor einigen Jahren wiederveröffentlicht.

Eine echte Soul-Sister, die aufgrund des großen Erfolges ihrer Schwester aber vielen nicht wirklich bekannt sein dürfte, ist Erma Franklin. Völlig zu unrecht, wie man zum Beispiel bei „You‘ve been cancelled“ hört.

Ähnlich oft übersehen wird Esther Phillips, die mit ihrer rauchigen, grobkörnigen Soul-Stimme immer noch begeistert. Ich habe diesmal „From A Whisper To A Scream“ ausgesucht. Zum Mehr-Hören: Ihre Version von Gil Scott-Herons „Home Is Where The Hatred Is“ erzeugt Gänsehaut.

Zum Schluss Al Green. Der Memphis-Soulstar trägt die Sehnsucht in sich, immer im Kampf zwischen der spirituellen und der Liebe zu Frauen. Besonders intensiv auf „Simply Beautiful“, einem Song, der nicht auf „Best of“-Alben zu finden ist.

Zuletzt legte Bernd Melichar ein Mixtape mit viel "Life" auf:

Achtung, Vorwarnung: Das Konzept hinter dieser Playlist ist, dass diesmal kein Konzept dahintersteckt, auch kein Motto. Vielmehr möchte ich sie auf einen nächtlichen Streifzug durch diverse Musikseiten mitnehmen. Freaks wie unsereins sind ja immer auf der Suche nach musikalischer Frischware. Nachschub muss her, sonst kann es zu Entzugserscheinungen kommen. Die „Ware“ muss aber nicht immer brandneu sein, derzeit gibt es auffällig viele Wiederveröffentlichungen von alten Klassikern bzw. Interpreten, die man sich noch immer gefahrlos anhören kann.



John Cale ist ein gutes Beispiel dafür. Der Ex-Velvet-Underground-Mann – ähnlich wie Lou Reed selig ein nicht ganz einfacher Zeitgenosse – hat eine Reihe von großartigen (und auch weniger großartigen) Alben in den letzten Jahrzehnten aufgenommen. „Slow Dazzle“ aus dem Jahr 1975 ist eher Durchschnitt, aber die Coverversion von „Hearbreak Hotel“, die sich darauf findet, ist furios! Cale tobt sich durch den Rock 'n' Roll-Klassiker, den er in ein dunkles Schmerzstück verwandelt.



Die zweite Hälfte des Velvet-Underground-Kreativduos – oben genannter Lou Reed – steht im Mittelpunkt einer Würdigung des Musikmagazins „Mojo“, das „15 Classic Lou Reed Tracks“ auf einer CD gebündelt hat. Nach dem Auseinanderbrechen von Velvet Underground nahm Reed ab 1972 Soloalben auf. „The Blue Mask“', eines der besten Solowerke Reeds, erschien 1982 – und darauf findet sich der bedrohliche und teuflisch gute Song „The Gun“. Achtung, Reed verwendet keine Platzpatronen!



Zwischendurch „Frischware“. Die Typen der Band Lord Fowl aus New Haven haben offenbar eine Zeitreise angetreten und haben in den späten 1970ern einen längeren Aufenthalt eingelegt. Da krachen knackige Riffs aus den Boxen, Black Sabbath lassen grüßen, Aerosmith auch – eine reichlich eigenartige Mischung. Macht aber mächtig Druck – und zudem Spaß. Das Album heißt „Glorious Babylon“, beim Track „Get Lost“ lässt sich gut mit den Ohren Schlackern und Headbangen. Lange Haare sind eh gerade angesagt.



So richtig krachen lässt es auch diese „Sister“ - und der Albumtitel ist selbsterklärend: „Sister Dynamite“. Alice Bag ist Musikerin, Autorin, Pädagogin, feministische Aktivistin aus Kalifornien – und ein sehr eindrucksvoller Beweis dafür, dass Punk unkaputtbar ist und zudem absolut nichts mit dem Alter zu tun hat. Bang klingt wie Mitte 20, ist aber 62 Jahre alt, das ist ihrer Wut im Bauch aber überhaupt nicht abträglich, ganz im Gegenteil. Straight-Forward-Hadern mit wichtigen Botschaften, Anspieltipp: „Switch Hitter“.



Eine ganz große des Americana-Genres hat endlich wieder ein Album veröffentlicht. „Good Souls Better Angels“ heißt die neue Platte von Lucinda Williams – und wieder ist der Grande Dame ein Meisterwerk gelungen. Auch Williams lässt es ungewohnt laut krachen und geht mit (US-)Zuständen und anderen Blödheiten hart ins Gericht. Keiner der zwölf Songs schwächelt, staubige Balladen kriechen zwischen gitarrelastigen Steinbrocken den Highway entlang. Und im Song „Bad News Blues“ singt Williams davon, was sie von der täglichen Informationshysterie hält. Kein Engel, diese Frau – aber eine gute Seele! Allein das zählt – nicht nur in der Musik.

