© Erich Repe

Ich lasse mich ungern von Spotify-Algorithmen einengen. Ich möchte meinen musikalischen Horizont stets erweitern, wage mich gern an die Ränder meiner Hörgewohnheiten. Die Musik ist meine Welt. Sie ist ein Spielball und bleibt für mich dennoch eine Scheibe. Natürlich nur, weil ich Vinyl-Sammler bin.

In der Praxis bedeutet das folgendes: Mein Nachbar weiß bis jetzt nicht, wer über ihm wohnt. Mal tönt lautstark theatralisch-orientalische Musik durch die Decke seines Wohnzimmers, am nächsten Tag testosteron-geschwängerter West-Coast-Rap, am dritten Tag gut-gereifter leiernder Americana.

Damit dieses Szenario für Sie, geneigter LeserInnen, nachvollziehbar wird, habe ich fünf Songs mitgebracht, die in meiner Isolationszelle gerade rauf und runter gehört werden.

Musikalische Wundermedizin

Da man in Zeiten der Corona-Krise an den kleinen Dingen wieder Gefallen findet, habe ich diese fünf Lieder sogar einer Dramaturgie unterworfen. Jeder Song kann demnach als „Wundermedizin“ zu einer bestimmten Tageszeit aufgelegt werden.

Damit der x-te Tag im trauten Heim sich wie eine weitere wertvolle Lebens-Chance anfühlt, sollte man sich die grandiosen heimischen Good Wilson zu Gemüte führen. Mit ihrem selbstbetitelten Debüt-Album legt die Band aus Wien und Graz ein reifes Werk voller sprießender Jugendlichkeit vor. Die Spannkraft von Songs wie "Divine" und die exzellent ausbalancierte Produktion zwischen folkingem "War on Drugs"-Traben und melancholischer Pedal Steel Gitarre können als kleiner Meilenstein für die heimische Indie-Szene gesehen werden.

Um gut durch den etwas anderen Arbeitsalltag zu kommen, lohnt es sich, seinen Körper zu den Songs des Godfather of Soul, James Brown, zu schütteln. Wenn es eine Maßeinheit für musikalische Pferdestärke geben würde, sie würde vermutlich in "Brown" gemessen werden.

James Brown: Godfather Of Soul Foto © (c) AP (EUGENE HOSHIKO)

Ereilt Sie während des langen Tages die Nachdenklichkeit? Sie lässt sich mit dem erhabenen neuen Album von Baxtor Dury durchstehen. „I’m not your dog“ ist eine Nachricht an den nörgelnden Chef? Oder doch an die unereichbare Geliebte? Wer weiß. Tief-englischer Akzent vermischt mit französischer Chanson-Stimme: Bitte gerne.

Die Sonne geht allmählich unter, der blaue Himmel geht ganz wunderbar in dunklere Töne über. Zeit für eine feurige Achterbahnfahrt mit der türkischen Psychedelic-Folk-Band Altin Gün und dem Song "Leyla".

Schon ganz vergessen? Ja, die Bars und Clubs haben momentan geschlossen. Schweißnasse Club-Stimmung kann man aber auch ganz einfach im Wohnzimmer erzeugen. Am besten mit Don Toliver, dem sicherlich spannendsten Rap-Newcomer aus Amerika. Mit seinem Hit „No Idea“ im Ohr fühlt sich jeder, ob Rap-Hörer oder Rap-Jungfrau, ultracool. Geradezu selbstverständlich hantelt sich der 25-Jährige im Refrain zu einer Falsettstimme hoch. Lässiger geht’s gerade nicht.

Gestern legte Andreas Terler eine bunte Mischung für Sie auf – seine Songs finden Sie etwas weiter unten in unserer Playlist.

Aufwachen, Aufstehen und Weitermachen. Die Tage gleichen sich, wenn man sie fast ausschließlich in den eigenen vier Wänden verbringt. Musik bringt aber Abwechslung, Inspiration und Schwung. Wem auch die gewohnte Ration Draußen fehlt, kann zum Beispiel Peter Gabriel im 7/4-Takt auf den “Solsbury Hill” begleiten. In einen neuen Tag, einen neuen Lebensabschnitt, eine neue Zeitrechnung.

Apropos Schwung. Die vertonte Unbeschwertheit von Parcels lockert ernste Gedanken und nach Lust und Laune auch die Hüfte. Pop, Funk und Disco vereinen sich in “Lightenup” zu einer wunderbar eingängigen Easy-Listening-Mixtur. Manchmal muss man aber auch ein paar Gänge runterschalten. Als hätten 5/8erl in Ehr’n vor Jahren schon gewusst, was uns bevorsteht, liefern sie uns mit “Siasse Tschik” die soulige Entspannungs-Hymne zum Daheimbleiben: “Let’s chill und gib da die Ehre. Assozialisiert in Wien.”

Soulige Entspannung mit 5/erl in Ehr'n Foto © KK

Zeit ist jetzt ja da. Auch für kleinere und größere Utopien. Manche scheinen derzeit näher als noch vor ein paar Wochen. Arcade Fire laden in „No cars go“ ein. Augen zu und Mitkommen. Bei Jon Hopkins’ “The Wider Sun” kann man die Augen gleich zu lassen. Und Träumen. Und dann wieder Aufwachen, Aufstehen und Weitermachen.

