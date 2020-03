Facebook

Carla Bruni covert "Depeche Mode" © kk

Wenn alles rundum hochkompliziert wird, bewährt sich und braucht man das Einfache. Gerade auch in der Musik. Darum hier fünf auf das Wesentliche reduzierte Songs.

Wolfgang Muthspiel: „Hüttengriffe“

Wolfgang Muthspiel hat soeben sein neues, viertes Album bei ECM herausgebracht. Der in Wien lebende Steirer, vom „New Yorker" als „ein leuchtendes Licht" unter den heutigen Jazzgitarristen bezeichnet, hat für „Angular Blues“ mit seinem langjährigen Begleiter Brian Blade am Schlagzeug, aber statt Larry Grenadier diesmal mit Scott Colley am Bass zusammengearbeitet. Bei einem Interview Anfang März in Wien habe ich den 54-Jährigen unter anderem auf Song Nummer drei angesprochen, denn „Hüttengriffe“ ist ein schlichtes, völlig zurückgenommenes Trio, und doch fehlt nichts. Den Namen hat er von der Situation abgeleitet, wenn man gemütlich in der Hütte sitzt und einer die Gitarre hinten im Eck vom Haken nimmt und ganz simple Akkorde zu spielen beginnt. Mitte April wären Muthspiel und die Seinen zu einer (nun verschobenen) Coast-to-Coast-Tour in den USA aufgebrochen …

Carla Bley: „Very Very Simple“

Carla Bley, für Wolfgang und seinen Bruder Christian Muthspiel seit Jugendtagen Inspirationsquelle für den Jazz, ist stets Garantin für komplexeste Kompositionen. Auf dem Live-Album „I Hate to Sing“ (1981) allerdings überraschten die kalifornische Pianistin und ihre Band nicht nur durch viel Humor, sondern gingen es zwischendurch auch „Very Very Simple“ an – mit einem Song, den die heute 83-Jährige oft auch nur mit ihrem Lebensgefährten, dem Bassisten Steve Swallow, in Duo mit Augenzwinkern auf die Bühne gebracht hat.

Carla Bruni: „Enjoy the Silence“

Noch eine Carla, aber Bruni: Die Turinerin war in den 90ern eines der bestbezahlten Models und ab 2008 an der Seite von Nicolas Sarkozy die Première Dame Frankreichs. Dazwischen aber, ab 2002, startete sie mit Chansons und dem Album „Quelqu’un m’a dit“ auch in der Popbranche. Mit kleiner, feiner Stimme und einer wie mit Gauloises Blondes gegerbten Stimme. Ihre letzte CD „French Touch“ aus dem Jahr 2017 bietet schlichte Pretiosen wie das atmosphärische Eingangsstück „Enjoy the Silence“, made by Depeche Mode.

Keith Jarrett: „Country“

Track 3 des soeben bei Act Music erschienenen Albums „Kristallen“ von Nils Landgren (Posaune) und Jan Lundgren (Piano) erinnerte mich wieder einmal daran, dass einer der schönsten Songs von Keith Jarrett auch der (scheinbar) einfachste ist: Man höre also die „Urversion“ aus 1978 von der ECM-Platte „My Song“ mit Jan Garbarek (Saxophon), Palle Danielsson (Kontrabass) und dem Mitte Februar verstorbenen Jon Christensen (Schlagzeug) oder eben die sinnliche Coverversion von Landgren & Lundgren.

Gianmaria Testa: „Lele“

Italien zum Schluss, natürlich, viva Italia! Manche sagten, er klinge mit seinem rauchigen Parlando-Ton wie Avvocato Paolo Conte. Manche sagten, er sehe mit seinem frechen Schnauzer und dem Korkenzieherhaar aus wie ein italienischer Nachfahre der Marx Brothers. Manche sagten, er sei wie der Barolo, der auf den Hängen vor seiner Villa gedeiht - rot, reif und samtig. Aber Gianmaria Testa war einfach Gianmaria Testa. Der Bauernsohn aus dem Piemont, der uns so schlichte wie poetische Lieder schenkte von Menschen, die lieben und leiden, die Träume finden und Abschied winken, war ja selbst auf die Hochschule des Abschiednehmens gegangen: Er diente nämlich bis 2007 als Bahnhofsvorsteher in der Nähe von Turin. Aber schon 1994 hatte er für sich die Weichen auch in Richtung Musik gestellt und fuhr fortan zweigleisig bis in die Serie A der Liedermacher Italiens. Der 2016 allzu früh verstorbene Cantautore war ein Weiser, Leiser, der fehlt. Aber Testas Lieder bleiben – wie jenes berührende von „Lele“, die mit den breiten Hüften, die seinerzeit vier hungrige Mäuler zu stopfen hatte.

Gestern legte Thomas Golser einen Soul-Mix auf – Balsam für die gebeutelte Seele.

Vor ein paar Jahren hieß es, das Soul-Revival sei schon wieder runtergebrannt – das ist natürlich Unsinn. In konfusen, entbehrungsreichen und angstbehafteten Zeiten wird Soul ein seelisches Grundnahrungsmittel – und zwar Soul von der handfesten Sorte, nicht jene Plastikware, die man vor allem in US-Hitparaden findet. Jedes einzelne Instrument am richtigen Platz, der Groove stramm wie gut eingetretene Sneakers, die Stimmen wie handgewärmter Samt. Musik die blutet, jubiliert und jedem hohen Anspruch an Authentizität gerecht wird.

Das gar nicht genug zu lobende kleine Label Colemine Records aus Detroit ist derzeit ein Gradmesser: Genießen Sie etwa in unserer Auswahl "Colours" von den Black Pumas oder die instrumentalen Filetstückerln vom Sure Soul Fire Ensemble und von Ikebe Shakedown sowie deb großartigen Olympians. Ein guter Heimathafen für die Seelensuchenden natürlich seit vielen Jahren: Daptone Records. Hier offeriere ich aktuell Charles Bradley und seine ganz gut zum ganzen Dilemma passende Nummer "The World (Is Going Up in Flames)": Der gute alte Sound von Stax-Records reanimiert, sozusagen.

Nicht von schlechten Eltern auch Lee Fields und sein „All By Myself“ – quasi der moralstärkende Groove zur Quarantäne. Kollege Kelly Finnigan säuselt "Catch Me I’m Falling" mehr als kompetent. The Budos Band heizt dann noch einmal tüchtig ein – und als Rausschmeißer findet sich im Menü des Tages eine jazzige, instrumentale Nummer: "Black Sails" von Mammal Hands.

Bleiben Sie tapfer, gesund - und beseelt sowieso. Hilft ja alles nichts.

Auf Spotify gibt es übrigens auch unseren täglichen Podcast "Corona Update" in dem der Infektionsspezialist Bernhard Haas die wichtigsten Fragen rund um Covid-19 beantwortet.