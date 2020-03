Facebook

The Field: Mit Monotonie im Sound gegen die Monotonie im Kopf © Wikipedia

Meine Liebe zu elektronischer Musik ereilte zwischenzeitlich das häufige Schicksal echter Liebe: Sie war einfach mal weg, hat nicht mehr funktioniert, es ist nicht ihre Schuld. Andere Stilrichtungen haben auch schöne Songs und überhaupt – sind wir nicht zu alt für all das? Mit Anfang 20 für ein kleines Heineken, das sie Bier nennen, in irgendeinem stickigen Club den Privatkonkurs riskieren und am nächsten Tag mit dem lieblichen Klingeln des Tinnitus aufwachen – das geht als Studentenleben durch. Aber heute? Lieber zuhause bleiben (besonders in diesen Tagen), gut kochen und ein Glas Wein, dazu Folk und Indie auf Vinyl – das geht als herrliches Spießerleben durch.

Aber wie mit der echten Liebe kam auch diese zuletzt wieder: Nichts lüftet den Kopf wie ein gutes, mörderisch lautes Soundsystem (Dom im Berg, Graz), ein erbarmungslos Bewegung einforderndes Boom-Tschack, grelle Lichter, Bass in der Magengrube und das eigene Vorhaben, die Welt kurz auszublenden. Plötzlich hüpft das Herz wieder im Takt, hat hier jemand alte Liebe gesagt? Die war doch nie weg! Wir starten sanft vom Plateau des Indie mit Caribou und "Home", und steigern dann mit The Field und "Everyday" in genau so eine Technohymne hinein, die nach minutenlanger sturer Repetition nur den kleinsten Tonartwechsel zum Steilflug braucht. Four Tet und Jaques Greene belegen danach eindrucksvoll, wie gegensätzlich, detailverliebt und ungemein kreativ man Schaltkreise heute bespielen kann.

Dennis Cruz haut mit unorthodoxen Samples im Anschluss sogar den Gebeinen des tief vergrabenen Deep House noch einmal etwas Fleisch auf die Knochen, bevor Ultraista das Ganze wieder nahe am Ausgangspunkt des Indiepops absetzen. Als Rauswerfer gibt Eduardo Castillo Radioheads "House of Cards“" genau den kleinen Schubser mit, den ein ohnedies grandioser Song zum Wegdriften aus dem Alltag benötigt. Und im besten Fall kann elektronische Musik plötzlich, was in diesen Wochen so wertvoll ist: Man vergisst die Welt um sich herum. Und das kann dann doch nur die Liebe.

Gestern legte Martin Gasser ein paar romantische Songs für das Wochenend-Date in den eigenen vier Wänden auf.

Die vielen Stunden, die die meisten von uns derzeit zu Hause verbringen, schwemmen gewiss manche Konflikte an die Oberfläche. Es sind zwar die Liebsten, mit denen man diese Zeit verbringen (darf), aber Hand auf Herz, irgendwann nervt einfach jeder einmal. Einfach jeder. Diesmal fünf Tipps für den späteren Abend, für ein wenig ungetrübte Zweisamkeit, fern von der Welt und ihren Problemen, wenn man das Für-sich-sein genießen kann.

Da taucht man in süße Nächt ein, wie jene, die Jeff Lynne besingt. „Sweet is the Night“ ist ein mehr bittersüßes Stück Bombastrock mit auf Anschlag gedrehter Romantik. Und das Lied ist eines der großen des bis heute vielfach unterschätzten Electric Light Orchestras, dessen symphonischer Rock voller Pathos und Schönheit steckt.

Die Texte von R. E. M. sind oft verrätselt, auch in „Nightswimming“ lässt Michael Stipe viel Spielraum für Interpretationen, die poetische Beschreibung eines nächlichten Nacktbades erzeugt eine intensive, aus Unsicherheit, Schuld, Zerbrechlichkeit gewobene Atmosphäre und klingt nach Spätsommer, nach verwelkenden Träumen und dennoch auch nach den großen, unvergesslichen Momenten des Lebens. Zum Schmelzen.

Der bibelfeste Schmerzensmann Nick Cave war anfänglich ein großer Radaubruder. Mir persönlich gefällt Caves laute, wilde Phase ja besser als die ruhigen Fahrwasser, in die der Australier später gerudert ist. „The Boatman's Call“ ist ein besonders ruhiges Album, das bisweilen im Kitsch versinkt und dennoch große Momente bietet. Etwa „Into Your Arms“, Caves allerbester Song für Stunden zu zweit.

„Lay, Lady, Lay“ ist ein Song aus einer Zeit, in der Bob Dylan gerade wieder einmal dabei war, sich neu zu erfinden, und erstmals keinen souveränen, sondern einen etwas unentschlossenen, ja hilflosen Eindruck machte. Das Stück zeugt von Dylans eher kurzlebigen Experimenten als Country-Crooner und hatte dank seiner Einfachheit dennoch das Zeug zum Klassiker. Der tiefromantischen Stimmung, die Dylan hier in drei Minuten erzeugt, kann man sich einfach nicht entziehen.

Noch so ein Radaubruder und großer Balladenmeister ist Neil Young. Auf seinem ersten Album mit Crosby, Stills und Nash findet sich mit „Helpless“ eine Nummer, über die man keine weiteren Worte verlieren muss. Außer, dass vielleicht nie ein schönerer Song geschrieben worden ist.

