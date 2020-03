Facebook

© Erich Repe

Aufwachen, Aufstehen und Weitermachen. Die Tage gleichen sich, wenn man sie fast ausschließlich in den eigenen vier Wänden verbringt. Musik bringt aber Abwechslung, Inspiration und Schwung. Wem auch die gewohnte Ration Draußen fehlt, kann zum Beispiel Peter Gabriel im 7/4-Takt auf den “Solsbury Hill” begleiten. In einen neuen Tag, einen neuen Lebensabschnitt, eine neue Zeitrechnung.

Apropos Schwung. Die vertonte Unbeschwertheit von Parcels lockert ernste Gedanken und nach Lust und Laune auch die Hüfte. Pop, Funk und Disco vereinen sich in “Lightenup” zu einer wunderbar eingängigen Easy-Listening-Mixtur. Manchmal muss man aber auch ein paar Gänge runterschalten. Als hätten 5/8erl in Ehr’n vor Jahren schon gewusst, was uns bevorsteht, liefern sie uns mit “Siasse Tschik” die soulige Entspannungs-Hymne zum Daheimbleiben: “Let’s chill und gib da die Ehre. Assozialisiert in Wien.”

Zeit ist jetzt ja da. Auch für kleinere und größere Utopien. Manche scheinen derzeit näher als noch vor ein paar Wochen. Arcade Fire laden in „No cars go“ ein. Augen zu und Mitkommen. Bei Jon Hopkins’ “The Wider Sun” kann man die Augen gleich zu lassen. Und Träumen. Und dann wieder Aufwachen, Aufstehen und Weitermachen.

Gestern legte Martin Gasser ein wenig Hip-Hop für Sie auf – seine Songs finden Sie etwas weiter unten in unserer Playlist.

Man sieht es mir nicht an, und ich bin eigentlich aus dem Alter raus, aber zu den zahllosen Besonderheiten von Pop zählt, dass beides völlig wurst ist. Ja, ich bin seit etwa 1990 ein großer HipHop-Fan. Neben Mozart und Bob Dylan, neben Gustav Mahler und Jacques Brel gehört auch der Rapmusik meine Leidenschaft. Fünf meiner Alltime-Favorites passen zu vielen Lebenslagen, auch auf die aktuelle.

Kanye West verhilft dem an sich schon großartigen „Harder Better Faster“ von Daft Punk in „Stronger“ zu hymnischer Größe. Die Essenz des Songs mit Friedrich Nietzsche „was mich nicht umbringt, macht mich stärker“, ist jetzt genau das richtige. Ähnliches kann man auch von Busta Rhymes behaupten: Dessen „Woo-Hah!!“ heizt jede Home-Party im Familienverband auf. Energetischer Wahnsinn, und eine Musik, die sich nichts scheißt. Solche Energie verströmt auch eine der großen politischen Aggro-Stücke aus den mythischen Heldenzeiten des Rap: „Straight outta Compton“ von N. W. A.

Nach drei exzessiv wilden Beiträgen, zwei etwas ruhigere Stücke, die die Kreativität und exzentrische Sprachverliebtheit des Raps zeigen und das Eigenheim in den coolsten Club zwischen Oberwart und Bregenz verwandeln: Nachdem „The Magic Number“ von De La Soul nicht auf Spotify abrufbar ist, nehmen wir mit der Großstadtpoesie von „Electric Relaxation“ von A Tribe Called Quest vorlieb. Und zeigen dem Coronoavirus zum Schluss noch einmal die Zähne und gehen mit Travis Scott und Drake in den „Sicko Mode“.

