Endloses Meer der Seele: Calexico ©

Das Fernweh, das geht nie weg, höchstens in der Ferne, vorübergehend. Weil wir jetzt für längere Zeit an akutem Fernweh leiden werden müssen, hier ein paar Songs, die es sicher nicht stillen können, eher noch weiter entfachen. Aber besser im Kopf mit Musik verreisen als gar nicht.

Die Stationen:

Valparaiso, das pazifische Paradiestal, der Sehnsuchtsort mit den bunt bemalten Häusern an der chilenischen Küste. Besonders exotisch für eine Wüsten-Band wie Calexico aus Arizona. Deshalb geht es hier auch hauptsächlich um das endlose Meer. Und die Schiffe: „Ships drifting out of tune (coming in like waves rolling off the coast). Many, many more, sculpting the shoreline.“

Hamburg, der Hafen Europas. Vergesst die Reeperbahn, die Speicherstadt, die Elbphilharmonie, die wahre Sehnsuchtswürdigkeit ist eine U-Bahn-Fahrt vorbei am Hafen. „An den Landungsbrücken raus – dieses Bild verdient Applaus“, so singen Kettcar und das wird man im Ohr haben, jedes Mal, wenn die U-Bahn hier kurz ins Freie fährt.

Mykonos, unbeschwertes Sommerleben in strahlendem Blau-Weiß. Partystimmung auf den Kykladen, drüber die pittoresken alten Windmühlen. „And you will go to Mykonos / With a vision of a gentle coast / And a sun to maybe dissipate“ – wenn man wie die Fleet Foxes aus Seattle kommt, braucht man weißgott so einen Ort, an dem man sich hinträumen kann. Wir träumen mit.

Kopenhagen, skandinavische Lässigkeit, volle Fahrradstraßen im Sommer und die Hygge-Hauptstadt der Welt im Winter. 1969 singt Scott Walker aber ganz einfach von Winterkitsch – „We'll melt away before we land, Two teardrops for somebody's hand.“

Casablanca, Königsstadt und arabische Metropole, alte Souks und moderne Einkaufsstraßen. Und ein Lied des Salzburger Duos Mynth – bei dem es um etwas ganz anderes geht, wie man liest, während man sich gerade so schön wegträumt: Die Tschik, die die Omi immer geraucht hat.

Zuletzt legte Matthias Reif acht Schätze aus Fernost auf.

Wirft man einen coronabefreiten Blick ans andere Ende der Welt, so wird schnell klar: Musik aus Ostasien ist mindestens so vielfältig wie die fernöstliche Küche. Auch abseits von K-Pop und J-Pop. Wenngleich diese Spielart zeitgenössischer Popmusik sehr dominant ist.

Tricot ist der Name einer Math-Rock-Band aus dem japanischen Kyoto. In zehn Jahren haben die Damen vier Alben und fünf EPs veröffentlicht. Während man häufig auf ein identes Äußeres setzt, ist die Musik so verspielt wie knallhart. Trotz der oft komplex aufgebauten Songs ist die Musik von Tricot eingängig und - wenn man etwas genauer hinhört - durchaus melodiös. Jazzige Einflüsse lockern das straffe Math-Rock-Menu etwas auf. Schade nur, dass die meisten von uns die Texte nicht verstehen.

Baby Metal dürfte vielen zumindest ein Begriff sein. Die japanischen Mädels gelten als Pionierinnen des Kawaii Metal, wo harte Riffs auf die quietschbunte J-Pop-Welt treffen. Wer kann schon von sich behaupten, einen eigenen Stil geprägt zu haben?

The Hu (nein, ich habe mich nicht verschrieben) kommen aus der Mongolei und verbinden Oberton-Gesang und traditionelle Instrumente wie die Tovshuur mit westlichen Klängen aus Rock und Pop. Hört man so auch nicht alle Tage.

Auch Hatsune Miku kann eine Pionierleistung für sich in Anspruch nehmen. Oder besser gesagt die Firma Crypton Future Media, denn Hatsune Miku gibt es nicht. Zumindest ist die Sängerin nicht aus Fleisch und Blut sondern der weltweit erste virtuelle Popstar der Musikgeschichte. Crypton Future Media hat eine künstliche Stimme entwickelt und einen berühmten Manga-Zeichner beauftragt, eine Artistin dazu zu zeichnen. 2007 wurde das Projekt vorgestellt, mittlerweile hat das Bit-Girl Weltruhm erlangt. Ihr Name bedeutet übrigens "Der erste Klang der Zukunft".

Bleiben wir beim Virtuellen. Popmusik in Fernost ist häufig an Manga-Comics oder Copmuterspiele angelehnt. Bei K/DA verhält es sich genauso, die Girlband besteht aus vier Protagonistinnen des bekannten Computerspiels "League of Legends", die bei Live-Auftritten allerdings von weltlichen Entsprechungen ersetzt werden. Pentakill!

Kishi Bashi hingegen ist sehr real. Okay, und eigentlich ist der Sänger und Multiinstrumentalist Amerikaner, spielt aber immer wieder mit seiner asiatischen Herkunft und arbeitet diese auch musikalisch auf. Seine Musik ist jedenfalls ein Ohrwaschl wert.

Die vietnamesische Rapperin Suboi hat sich viel vom US-amerikanischen Hiphop und R'n'B abgeschaut. "Mit dieser Musik habe ich Englisch gelernt", erzählte Vietnams "Queen of Rap". Auch sie ist eine Pionierin, denn vor ihr gab es keine weibliche Rapperin im Land, die es zu nationalem und auch internationalem Ruhm gebracht hat. Chapeau!

