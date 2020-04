Facebook

Aretha Franklin: Hymne des Durchhaltens ©

Die Beach Boys haben auf ihren beiden Alben „Sunflower“ und „Surf's Up“ Badeschluss gemacht. Das erstere ist um die Jahrzehntwende 1970 enstanden und enthält eine der großen Heilsversprechen des Genies Brian Wilson: Musik als Seelenbalsam, als Lebenshilfe, als reine Freude. Die Handlungsanleitung ist denkbar einfach und in Coronazeiten unbedingt nachahmenswert. „Add Some Music to Your Day“.

Auch am Ende des Jahrzehnts erschien „The Boxer“, Paul Simons unvergängliche Erzählung darüber, wie es ist, wenn man sich als der einsamste Mensch auf der Welt fühlt. Von einem der großen Poeten der Sechziger, Paul Simon, zum nächsten, Bob Dylan. Dessen „Visions of Johanna“ ist ein abenteuerliches Schwelgen in Bildern und Metaphern. Wenn wir schon bei den Größten sind: Auch der tristeste Corona-Tag wird in Schönheit erstrahlen, legt man „Tomorrow Never Knows“ der Beatles auf. Die Fab Four befinden sich dort auf ihrem Zenit, weil der Song die Energie der frühen Beates mit dem experimentellen Äshtetizismus ihrer späten Jahre genial zusammenführt. Muss man laut hören.

Auch nicht leise stellen sollte man Aretha Franklins „A Change is Gonna Come“. Der Song ist eine der Hymnen der Bürgerrechtsbewegung, die Mittzwanzigerin entfesselt in ihrer Interpretation eine atemberaubende Stimmung: Ich werde durchhalten. Ich werde es schaffen. Nach diesem Song schwebt man 20 Zentimeter über dem Boden, im Wissen, dass sich etwas ändern wird.

Let It Be? Nein, wir lassen es nicht sein. 50 Jahre nach dem Ende der Beatles ist es wieder einmal an der Zeit, die zeitlose Qualität dieser Songs anzupreisen.



Es passt gerade gut, eigentlich passt es immer, aber weil ich gerade an einer Story über das Ende der Beatles schreibe und die wunderbare Vinyl-Box, die den Gral der Popmusik enthält, vor mir stehen habe, möchte ich Ihnen meine "Top 10" der „Fab Four“ ans Herz legen. Aber eigentlich können Sie ruhig gleich den ganzen Beatles-Katalog durchhören. Zeit hätten wir ja gerade.



Wenngleich, auch wenn das jetzt ketzerisch klingt und die Herren aus Liverpool auf meiner musikalischen Heldenliste ganz weit oben stehen (Noch höher steht eigentlich nur einer, aber das ist eine andere Geschichte), also was ich sagen möchte: Bis zur LP „Rubber Soul“ (1965) haben Lennon, McCartney, Harrison & Starr quasi noch ein wenig geübt, sich eingespielt, schöne Liedperlen aufgefädelt – auf höchstem Niveau freilich.



Was aber dann an epochalen Alben folgte, an stilprägenden Gesamtkunstwerken, sprengt jede Beschreibung. Also lassen wir es ausnahmsweise sein – die Beschreibung nämlich. Und lassen die Musik sprechen. Übrigens, auch wenn das Rennen knapp ausgegangen ist, die Songauswahl verrät auch mein Lieblingsalbum.

