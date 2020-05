Facebook

HipHop auf Japanisch: Suboi ©

Wirft man einen coronabefreiten Blick ans andere Ende der Welt, so wird schnell klar: Musik aus Ostasien ist mindestens so vielfältig wie die fernöstliche Küche. Auch abseits von K-Pop und J-Pop. Wenngleich diese Spielart zeitgenössischer Popmusik sehr dominant ist.

Tricot ist der Name einer Math-Rock-Band aus dem japanischen Kyoto. In zehn Jahren haben die Damen vier Alben und fünf EPs veröffentlicht. Während man häufig auf ein identes Äußeres setzt, ist die Musik so verspielt wie knallhart. Trotz der oft komplex aufgebauten Songs ist die Musik von Tricot eingängig und - wenn man etwas genauer hinhört - durchaus melodiös. Jazzige Einflüsse lockern das straffe Math-Rock-Menu etwas auf. Schade nur, dass die meisten von uns die Texte nicht verstehen.

Baby Metal dürfte vielen zumindest ein Begriff sein. Die japanischen Mädels gelten als Pionierinnen des Kawaii Metal, wo harte Riffs auf die quietschbunte J-Pop-Welt treffen. Wer kann schon von sich behaupten, einen eigenen Stil geprägt zu haben?

The Hu (nein, ich habe mich nicht verschrieben) kommen aus der Mongolei und verbinden Oberton-Gesang und traditionelle Instrumente wie die Tovshuur mit westlichen Klängen aus Rock und Pop. Hört man so auch nicht alle Tage.

Auch Hatsune Miku kann eine Pionierleistung für sich in Anspruch nehmen. Oder besser gesagt die Firma Crypton Future Media, denn Hatsune Miku gibt es nicht. Zumindest ist die Sängerin nicht aus Fleisch und Blut sondern der weltweit erste virtuelle Popstar der Musikgeschichte. Crypton Future Media hat eine künstliche Stimme entwickelt und einen berühmten Manga-Zeichner beauftragt, eine Artistin dazu zu zeichnen. 2007 wurde das Projekt vorgestellt, mittlerweile hat das Bit-Girl Weltruhm erlangt. Ihr Name bedeutet übrigens "Der erste Klang der Zukunft".

Bleiben wir beim Virtuellen. Popmusik in Fernost ist häufig an Manga-Comics oder Copmuterspiele angelehnt. Bei K/DA verhält es sich genauso, die Girlband besteht aus vier Protagonistinnen des bekannten Computerspiels "League of Legends", die bei Live-Auftritten allerdings von weltlichen Entsprechungen ersetzt werden. Pentakill!

Kishi Bashi hingegen ist sehr real. Okay, und eigentlich ist der Sänger und Multiinstrumentalist Amerikaner, spielt aber immer wieder mit seiner asiatischen Herkunft und arbeitet diese auch musikalisch auf. Seine Musik ist jedenfalls ein Ohrwaschl wert.

Die vietnamesische Rapperin Suboi hat sich viel vom US-amerikanischen Hiphop und R'n'B abgeschaut. "Mit dieser Musik habe ich Englisch gelernt", erzählte Vietnams "Queen of Rap". Auch sie ist eine Pionierin, denn vor ihr gab es keine weibliche Rapperin im Land, die es zu nationalem und auch internationalem Ruhm gebracht hat. Chapeau!

Zuletzt legte Julian Melichar ein paar Songs im Zeichen der Pflege auf.

Auch wenn wir uns derzeit nicht im gewohnten Ausmaß um soziale Kontakte bemühen können: Es lohnt sich immer, auf seine Mitmenschen zu schauen. Mindestanstand funktioniert nämlich auch mit Mindestabstand. Respekt und Nächstenliebe überquert jede Grenze.

In dieser Woche wurde der internationale Tag der Pflege gefeiert. Die folgenden Songs zelebrieren das Heilen, die Fürsorge und die Hilfe.

Den Anfang macht das „German Wunderkind“ „Get Well Soon“, vielgeschätzter Produzent und (noch dazu!!) fabelhafter Klangfabulierer. „Young Count falls for Nurse“ ist ein dichtes Stück Musik, in dem man sich immer wieder aufs Neue verlieren kann, ohne dabei Gefahr zu laufen, sich zu verirren. Außerdem erinnert das Thema an einen der besten amerikanischen Schriftsteller Ernest Hemingway, der im Roman „in einem anderen Land“ ein ähnliches Thema behandelt.

Ja, in die Krankenschwester hat sich schon der eine oder andere Mann verliebt. Das führt uns auch gleich zum nächsten Song. „Sexual Healing“ von Marvin Gaye darf auf dieser Playlist der Heilung natürlich auch nicht fehlen. Über die Ästhetik von Metaphern wie „Baby I’m hot like an oven“ („Baby ich bin heiß wie ein Ofen“) lässt sich streiten... Marvin Gaye darf das aber, oder?

Deutlich elegischere Stimmung herrscht bei Bill Fays „Healing Day“. Hören Sie diesen Song bitte nur, wenn Sie sich gut fühlen. Oder wenn es Ihnen sehr schlecht geht. Fay vertont in diesem Lied ein versöhnlich-sinisteres Gedicht, das aus frischen Wunden verheilte Narben werden lässt.

Strand Of Oaks. Schon mal gehört? Wenn ja, Hut ab. Das Solo-Projekt von Timothy Showalter kennen die wenigsten. Sein 2015 veröffentlichtes Opus Magnum „HEAL“ zählt locker zu den besten unbekannten Rock-Alben der letzten 20 Jahre. Wenn Sie von diesem Album noch nie gehört haben: Gratulation. Diese wunderbare Reise durch graumelierte Melancholie und tosende Lebenswut ist beim ersten Durchhören etwas ganz Besonderes.

„Help“ sang diese Band im Jahr 1965. Als ob die vier Burschen aus Liverpool nicht ohnehin wussten, was sie tun. Noch im gleichen Jahr veröffentlichten die Beatles „Rubber Soul“, das Metamorphose-Werk ihrer Karriere. Ab diesem Zeitpunkt übertrafen die Herren sich nur mehr selbst.

Der Titelsong ist zugegeben nicht das stärkste Stück am ansonsten großartigen Album „Take Care“, das Drake im Jahr 2011 (auch schon fast wieder zehn Jahre her) veröffentlichte. Doch es zeigt eindrucksvoll, wie früh der kanadische Mega-Star Rap-Rhythmen mit Pop und tanzbarem Disko-Soul vermengte. Heute macht das mit großer Selbstverständlichkeit jeder zweite Pop-Künstler, Drake aber war ein Pionier.

Ein mächtiger Monolith in der britschen Electronic-Landschaft ist Massive Attacks „Blue Lines“. Im kommenden Jahr feiert das Album sein 30-jährige Jubiläum. Kaum zu glauben, klingt doch das Meisterwerk nach wie vor, als käme es aus der Zukunft. „Safe from Harm“, der Albumopener, zeigt das eindrucksvoll. Apropos Sicherheit vor Verletzungen! Bleiben sie gesund! Und wenn sie sich doch verletzen, suchen sie eine Person auf, die sie pflegt.

Klingt nach Binsenweisheit, ist aber Notwendigkeit für ein erfülltes Leben: Die Selbstliebe. Daraus entsteht nämlich erst die Liebe zu anderen Menschen, Tieren, Objekten - Der Welt, um es kurz zu halten. Beyonces Schwester „Solange“ hat in Zusammenarbeit mit dem Rapper Q-Tip eine regelrechte Ode an die Selbstliebe geschrieben.

Mittlerweile darf man seine Freunde wieder sehen. Wie schön. Wer dennoch zu Hause bleiben möchte oder muss, kann sich ja derweil die Kult-Serie „Friends“ zu Gemüte führen. Der Soundtrack der Sitcom passt zum Thema. „I’ll be there for you“. Guter Song, gutes Motto.

