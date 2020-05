Facebook

Wildern im Schlager-Revier: Die Ärzte © (c) Nela König

Früher war mir Schlagermusik völlig fremd. Aber mit zunehmend grauem Haar wich das Grauen. Und tatsächlich hatte ich als Jugendlicher unwissentlich schon Schlager im Ohr.

So etwa die Toten Hosen bzw. „Roten Rosen“ aus 1987. Punk trifft Schlager! Manche meinen, das wäre bis heute der Hosen Erfolgsrezept. „Und sowas nennst Du nun Liebe …“

Als Teeanger klang dies jedenfalls recht frech (gleichsam „fresh“), zumindest aus dem Kassenrekorder mit Mono-Sound. Laut musste es sein.

Auch die Ärzte aus Berlin wilderten im Schlager-Revier – konkret bei Drafi Deutscher bzw. Nino de Angelo. Dieses „Jenseits von Eden“ ist tatsächlich so brav, das es schon wieder provokant sein könnte. Das war uns damals natürlich nicht bewusst. In der Hoffnung auf neue Ärzte-Songs, die ja womöglich nicht auf Ö3 gespielt hätten werden dürften, ließ uns „Jenseits“ dann eher ratlos zurück. Heute hingegen ...

„Happy Together“ von den Turtels war in den 1980ern schon ein Oldie. Das Cover von Slothrust ist aus dem 21. Jahrhundert neu und freilich viel kräftiger. Näher gelauscht ist es so kräftig, wie es die Toten Hosen heute gerne sein würden … aber lassen wir das.

Das Stimmungsbarometer bleibt auf Blau. Rainald Grebe hat zu Ehren der „Goldenen Zitronen“ am Klavier „Für immer Punk“ wiederbelebt. Für einen Freund und mich ist es sogar eine späte Entschädigung. Für ein todernstes Konzert der Hamburger, das sie einst im Forum Stadtpark in Graz gegeben haben. Im Anzug. A n z u g. Wir spürten: Punk ist tot. Daher: Danke für immer, Herr Grebe.

Viele Jahre später, in einem Alter also, in dem der Regionalsender nur mehr den eigenen Kindern Übelkeit verursacht, darf dann sogar Pop trifft Schlager sein. Ob es den „Hollywood Hills“ von Sunrise Avenue zu Ehre gereicht, dass sie just Bernhard Brink vertont hat? „Kein anderes Wort für immer“ aufdrehen und selbst entscheiden. Das wird man wohl noch hören dürfen.!

Zuletzt legte Nina Müller ein Mixtape ganz im Zeichen der Chöre auf:

Und jetzt alle im Chor, das ist derzeit wohl länger nicht drin, und das ist sehr schade – Chorgesang hat eine Kraft wie sonst wenig, aber das gilt zur Not halt auch in der Konserve.

Bei Faith No More lohnt es sich definitiv, das Gesamtwerk der Band nochmals nachzuhören – mit „King for a day, fool for a lifetime“ als einem ihrer vielen besten Alben. Den Rausschmeißer macht hier „Just a Man“, bei dem sich ganz langsam, aber deutlich, ein Chor im Hintergrund heranschleicht, der den Song immer stärker bestimmt. Ein Stück Rockmusik für die Ewigkeit. Sing!!! Und: Gospel!!! mit mehreren Rufzeichen ruft „This Corrosion“, ein Klassiker von Sisters Of Mercy – und das ist so wunderbar wie der Umstand, dass der Song eigentlich totaler Blödsinn ist, ein Scherz, eine Parodie auf Größenwahn, die zum großartigen Song geworden ist.

Aus vielen guten und noch viel mehr nicht so guten Chor-Arrangements von Rockklassikern für Chöre sticht zum Beispiel Metallicas „Enter Sandman“ in der Version vom schwedischen Mädchenchor Vegakören (Vega Choir) hervor. Damit schlagen die Girls aus Malmö sogar die Wiener Sängerknaben, die ebenfalls Metallica gesungen haben („Nothing else matters“).

Hin zum Pop, zum Britpop nämlich: Blur haben für „Tender“ mit dem London Community Gospel Choir zusammengearbeitet – herausgekommen ist ein ganz wunderschöner Breakup-Song, dessen Botschaft durch die Gospeleinlage noch viel mehr Kraft bekommt: „Come on, come on, come on / Get through it / Come on, come on, come on / Love's the greatest thing /That we have“.

Eine ganz eigene Kategorie wären freilich Kinderchöre, aber ich schmuggle stattdessen einen in diese Liste hier herein: „All is love“ von der wundervollen Karen O. Der Song stammt aus dem großartigen Soundtrack zur Kultkinderbuchkultverfilmung „Where the wild things are“. Und so enthusiastisch, wie die Kids das am Ende ins Mikro schreien, so sollte man sich die Botschaft immer vor Augen halten: Liebe ist alles und alles ist Liebe.

