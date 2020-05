Facebook

Kurz bevor er endgültig Geschichte schrieb: Michael Jackson ©

Dass der „Tag der Arbeit“ in Zeiten wie diesen (Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit) unter ganz besonderen Vorzeichen steht, ist an anderer Stelle schon ausführlich festgestellt worden. Wir beschäftigen uns an dieser Stelle mit Musik und nicht den Mühen des Lebens. Wobei: Das Thema „Arbeit“ ist natürlich ein guter Anlass, um daraus ein Motto zu „stricken“ und in der Songkiste nach Werken zu suchen, die das Werkeln zum Inhalt haben.



Zuerst selbstverständlich jener Song, der einem in diesem Zusammenhang sofort ins Gedächtnis fährt: „Working Class Hero“ befindet sich auf dem Album von John Lennon /Plastic One Band, jener Platte also, die Lennon nach der Implosion der Beatles 1970 aufgenommen hat. Ein eindeutig politisches, marxistisches Statement, das die Klassenunterschiede bzw. -ungerechtigkeiten ins Visier nimmt.



Zufällig ebenfalls im Jahr 1970 wurde dieser Song aufgenommen: „I've Been Working“ von Van „The Man“ Morrison befindet sich auf dessen Album „His Band And The Street Choir“, übrigens dem Nachfolger des Geniestreichs „Astral Weeks“ aus dem Jahr 1968. Eine grandiose Version von „I've Been Working“ befindet sich auch auf einem der besten Live-Alben aller Zeiten: „It's Too Late To Stop Now“. Falls Sie sie noch nicht kennen: Es ist nie zu spät, diese Platte zu entdecken.



Jetzt geht’s in ein anderes Genre und zeitlich weiter zurück: Der „Work Song“ des Jazzmusikers Nat Adderley ist erstmals 1960 auf Platte erschienen. Geschrieben wurde er von Adderley und Oscar Brown Jr., der im Jahr darauf eine gesungene Version des Liedes, das längst ein Klassiker ist, aufnahm.



„Workin' Day and Night“ heißt ein Song aus dem Album „Off The Wall“ von Michael Jackson – und dieser Titel könnte als Motto über dem Leben des 2009 im Alter von nur 50 Jahren verstorbenen „King of Pop“ stehen. Denn bereits als Kind wurden Jackson und seine Brüder von Papa Joe buchstäblich auf die Bühne getreten – die Deformierungen sind bekannt. „Off The Wall“ ist 1979 erschienen, wurde von Quincy Jones produziert und verkaufte sich 20 Millionen Mal. Das nächste Album hieß dann übrigens „Thriller“ - der Rest ist Musikgeschichte.



Und zum Schluss noch ein Ausflug in ein Gebiet, in dem ich sonst nicht allzu oft unterwegs bin – ins Country-County. Aber Merle Haggard ist einer von den Guten, ein glaubwürdiger Haudegen, nicht einer von diesen pickigen Nashville-Fritzen, leider musste er Löffel und Gitarre 2016 abgeben. Sein „Workin' Man Blues“ aus dem Jahr 1969 war eine Ode an jene Menschen, die ihm Gehör schenkten – und er ihnen. Eine erdige Hommage also an die „American Blue-Collared Working Man“. Wobei: Die Herrschaften mit den weißen Krägen haben oft die schmutzigsten Hälse. Ups, kleiner Linksausleger zum Schluss – er sei gestattet zum „Tag der Arbeit“.



Zuletzt legte Danilo Reimüller ein wenig Soul auf:

Die letzten sechs Wochen waren beispiellose Zeiten. Draußen vor der Tür: Nichts als Leere. Dafür in den eigenen vier Wänden so gut wie alles. Die notwendigen Kohlehydrate für mein Seelenleben hole ich deshalb - viel mehr als in normalen Zeiten - aus meinen weißen Ikea-Regalsystemen. Scheibe für Scheibe.

Musik hilft in allen Lebenslagen. Das war schon Ende der 70er, Anfang der 80er so: Ohne Ö 3-Musikbox, ohne der „Kompletten LP“ - das Jugendlichen-Leben wäre nicht erträglich gewesen. Das Seelenleben also.

Und deshalb jetzt zum alten, echten Soul in seiner ganzen Pracht, mit seinem ganzen musikalischen Reichtum. Einer der vielen, immer wieder neu zu entdeckenden Schätze ist O. V. Wright. Seine Nummer „I don´t know why“ zum Beispiel ist so herzzerreißend schön, deeper Soul geht kaum noch.

Als habe der Soul, der Blues längst Besitz von ihm ergriffen: So ein intimes Hör-Klima erzeugt auch Bobby Bland auf „Cry, Cry, Cry“. Es ist die Stimme eines Predigers („Cry, that’s what I want you to do“).

Ein vergessenes Juwel der San Francisco-Soulszene der frühen Siebzigerjahre ist Darondo. „Didn‘t I“ ist ein Ohrwurm, die Emotion seiner Kopfstimme klebt sich innen fest. Wer mehr Kleber braucht will: Glücklicherweise wurde Darondos rares Song-Material vor einigen Jahren wiederveröffentlicht.

Eine echte Soul-Sister, die aufgrund des großen Erfolges ihrer Schwester aber vielen nicht wirklich bekannt sein dürfte, ist Erma Franklin. Völlig zu unrecht, wie man zum Beispiel bei „You‘ve been cancelled“ hört.

Ähnlich oft übersehen wird Esther Phillips, die mit ihrer rauchigen, grobkörnigen Soul-Stimme immer noch begeistert. Ich habe diesmal „From A Whisper To A Scream“ ausgesucht. Zum Mehr-Hören: Ihre Version von Gil Scott-Herons „Home Is Where The Hatred Is“ erzeugt Gänsehaut.

Zum Schluss Al Green. Der Memphis-Soulstar trägt die Sehnsucht in sich, immer im Kampf zwischen der spirituellen und der Liebe zu Frauen. Besonders intensiv auf „Simply Beautiful“, einem Song, der nicht auf „Best of“-Alben zu finden ist.

