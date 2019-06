Facebook

© Yeasayer

Loving you is my only religion - die neue Single "Ecstatic Baby" der US-amerikanischen Rockband "Yeasayer" fängt vielversprechend an. Am 7. Juni haben sie ihr fünftes Album "Erotic Reruns" veröffentlicht. Dieses Mal mit ihrem eigenen Label, um "selbstbestimmt über ihr eigenes Schicksal entscheiden zu können", wie sie schreiben. Die Musik von Chris Keating, Anand Wilder und Ira Wolf Tuton ist nicht leicht zu beschreiben und bestimmt nicht in eine Schublade zu stecken. Sie selbst bezeichnen ihre Musik als „Middle-Eastern-Psych-Pop-Snap-Gospel“ - was auch immer das bedeuten mag, aber es funktioniert! Seit 2006 machen sie gemeinsam Musik. Bekannt wurden etwa "I'll Kiss You Tonight" und Henrietta.

In "Erotic Rerurns" nehmen sie unter anderem US-Präsident Donald Trump auf die Schippe. In "Blue Skies Dandelions" bieten sie hilfreiche Tipps an, um die Isolation und Einsamkeit des amerikanischen Präsidenten, im Song bezeichnet als Sonnenkönig, zu reduzieren. Mögliche Lösungen: Eine Pyramide bauen oder doch Drogen? Der Zuhörer sollte sich also nicht durch den fröhlichen Synthie-Pop vom zynischen Inhalt der Songs ablenken lassen.

Besonders abgedreht ist das Video zu "Ecstatic Baby", indem die Musiker auf einer Fliege durch den Weltall reiten. Aber seht selbst:

Yeasayer: Ecstatic Baby

Yeasayer: Ecstatic Baby Yeasayer: Ecstatic Baby

Weitere Songs, die diese Woche auf meiner Playlist stehen:

Laurel: Adored Laurel - Adored Laurel - Adored

Donna Missal: Keep Lying



Donna Missal - Keep Lying Donna Missal - Keep Lying

SYML: Clean Eyes



SYML Clean Eyes SYML Clean Eyes

Die höchste Eisenbahn: Job



Die höchste Eisenbahn - Job Die höchste Eisenbahn - Job

Meine Playlist der Woche:

Yeasayer Ecstatic Baby Laurel Adored Donna Missal Keep Lying SYML Clean Eyes Die höchste Eisenbahn Job