© APA/EPA/VALENTIN FLAURAUD

Sie sprechen kein Wort mehr miteinander. Patrick Carney und Dan Auerbach von The Black Keys brauchen eine Paartherapie, zumindest in ihrem neuen Video zur Single „Go“. Erst durch eine spirituelle Erfahrung finden sie ihren gemeinsamen Nenner: Geld. (Achtung Sarkasmus) Nur gemeinsam, gibt es für das US-amerikanische Bluesrock-Duo Erfolg. Und so raufen sie sich wieder zusammen. Wäre auch schade wenn nicht, denn das neue Black Keys-Album mit dem profanen Namen „Let’s Rock“, das am 28. Juni erscheint, ist ein musikalischer Genuss.

Fünf lange Jahre haben sie ihre Fans nach Hits wie Lonely Boy, Tighten Up, Little Black Submarines auf neue Musik warten lassen. Die Erstauskoppelung „Lo/Hi“ führte wochenlang die alternativen Billboard’s Charts an. Gegründet wurden die Band 2001 in Ohio. Sechs Grammys dürfen sie sich auf ihren Kaminsims stellen. Mit „Lonely Boy“ haben sie ihren Durchbruch geschafft.

The Black Keys: Go

Weitere Songs, die diese Woche auf meiner Playlist stehen:

Billie Eilisch: Bad Guy Billie Eilish: Bad Guy Billie Eilish: Bad Guy

Two Door Cinema Club: Satellite

Catfish and the Bottlemen: Longshot

Vampire Weekend: This Life



Meine Playlist der Woche:

The Black Keys Go Billie Eilisch Bad Guy Two Door Cinema Club Satellite Catfish and the Bottlemen Longshot Vampire Weekend This Life